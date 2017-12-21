Путин заявил о необходимости дипломатического урегулирования кризиса в Йемене

21.12.2017 17:35



Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин, в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, осудил запуск баллистической ракеты в направлении столицы страны боевиками движения "Ансар Алла" с территории Йемена, пишет ТАСС. Также, президент подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования йеменского кризиса путем проведения переговоров.