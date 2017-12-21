В молоке "Простоквашино" обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы

21.12.2017 16:41



Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что согласно исследованиям, проведенным ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора", в молоке "Простоквашино" молочного комбината "Волгоградский" АО "Данон в России", найдены антибиотики тетрациклиновой группы, пишет Интерфакс. По словам Юлии Мелано, Россельхознадзор, совместно с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области незамедлительно проведет проверку по данному факту.