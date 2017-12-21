Дмитрий Медведев поручил разобраться с задержкой зарплат работникам

21.12.2017 16:28



В ходе заседания правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости принять ответственные решения, учитывающие, в первую очередь, интересы работников, по предприятиям которые систематически не выплачивают заработную плату, а также отдельно разобраться с каждым случаем задержки оплаты труда, и предпринять все необходимые меры, чтоб предотвратить задержки по зарплатам в дальнейшем, пишет ТАСС.