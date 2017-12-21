Песков: США опровергают информацию о принятии решения о поставках летального оружия Украине
21.12.2017 15:45
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информация о принятии окончательного решения о поставках летального оружия на Украину, распространенная некоторыми СМИ, была опровергнута официальными лицами США, пишет РИА Новости. Также, пресс-секретарь отметил, что негативная позиция России по данному вопросу всем известна и остается неизменной.
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В Кремле не верят, что США хоть как-то пытаются выполнить попранный Россией Будапештский меморандум? Ну и ну!