Песков: США опровергают информацию о принятии решения о поставках летального оружия Украине

21.12.2017 15:45



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что информация о принятии окончательного решения о поставках летального оружия на Украину, распространенная некоторыми СМИ, была опровергнута официальными лицами США, пишет РИА Новости. Также, пресс-секретарь отметил, что негативная позиция России по данному вопросу всем известна и остается неизменной.