На месте наезда на пешеходов в Мельбурне арестован мужчина с сумкой с ножами

21.12.2017 15:17



У мужчины, задержанного на месте наезда на пешеходов в центре Мельбурна, полицейские изъяли сумку с ножами, передает Интерфакс, со ссылкой на британский телеканал Sky News. Мужчина был задержан во время съемки происшествия на камеру. Как сообщалось ранее, полиция задержала 32-летнего выходца из Афганистана, который на внедорожнике протаранил толпу пешеходов в центре города, в результате чего пострадали 19 человек.