Израиль не признает результаты голосования Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Иерусалима

21.12.2017 14:59



Канцелярия правительства Израиля распространила в четверг заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о резолюции по вопросу статуса Иерусалима, которая будет рассмотрена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС. В своем выступлении Нетаньяху назвал ООН "домом лжи" и заявил, что Израиль отвергает результаты голосования по резолюции, еще до его проведения. Также, он назвал Иерусалим столицей страны и поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли за бескомпромиссную произраильскую позицию.