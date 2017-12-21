Израиль не признает результаты голосования Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Иерусалима
Канцелярия правительства Израиля распространила в четверг заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о резолюции по вопросу статуса Иерусалима, которая будет рассмотрена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС. В своем выступлении Нетаньяху назвал ООН "домом лжи" и заявил, что Израиль отвергает результаты голосования по резолюции, еще до его проведения. Также, он назвал Иерусалим столицей страны и поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда при ООН Никки Хейли за бескомпромиссную произраильскую позицию.
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