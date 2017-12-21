Алексея Улюкаева перевели из карантина в камеру СИЗО «Кремлевский централ»

21.12.2017 14:09



Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого осудили на 8-летний срок в колонии строгого режима за взятку, перевели из карантина в камеру, передает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Пока что бывший министр находится там один, и чувствует себя хорошо. Также, как отметил собеседник, Улюкаев рассказал о внимательном отношении медицинского персонала, а также о хорошем питании.

Как уточняет агентство, экс-министр до того, как в силу вступит приговор, будет находиться в СИЗО особой категории «Кремлевский централ» (расположен на территории СИЗО «Матросская тишина»).