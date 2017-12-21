В ГД принят закон о выплатах при рождении первенцев

21.12.2017 13:01



Депутаты ГД в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, в котором речь идет о ежемесячных пособиях, которые будут выплачиваться при рождении первого или второго ребенка, передает РИА Новости.

Уточняется, что право на пособия есть у россиян, постоянно проживающих на территории России. Также сообщается, что соответствующие меры поддержки будут оказываться семьям, где ребенок родился (либо был усыновлен) после первого января 2018 года.