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Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?

5 Июня 2019 337 0 Политика
Звездные войны. Почему военные США боятся космических сил России?

Космический потенциал российских Вооруженных сил растет со стремительной скоростью, а вот преимущество США на этом фоне также стремительно сокращается. Эту точку зрения озвучил американский генерал Джон Реймонд, которого президент Трамп выдвинул на пост командующего создаваемых космических войск США. При этом, как уже не однократно сообщалось, общее положение американской армии оставляет желать лучшего.

Россию не догонишь?

Напомним , что еще в 2018 году Дональд Трамп дал распоряжение Пентагону к 2020-му выделить космические силы США в отдельный вид войск. В феврале американская администрация признала космос военной областью и объявила сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности.

В ходе слушаний, которые в связи с этим проходят в конгрессе США, военачальники часто во всех красках расписывают угрозы со стороны России. Так Джон Реймонд, письменно отвечая на вопросы конгрессменов, которые рассматривают его кандидатуру командующего, заявил, что в космической сфере «оперативное преимущество США сокращается, а Россия демонстрирует заметные успехи».

Генерал привел данные, согласно которым Россия владеет третьим по численности флотом спутников на орбите. Впереди только Китай и США. Реймонд настаивает, что рост российского потенциала, несет прямую угрозу «интересам и превосходству» США в космической сфере. Он считает, что Москва занимается развитием полного спектра противокосмических возможностей, в том числе методов радиоэлектронной борьбы и направленной энергии, сложных орбитальных угроз, а также ракет прямого подъема.

Американские СМИ пишут, что  таким образом генералы пытаются «выбить» из законодателей максимальное финансирование. Но судя по всему, опасения Реймонда  и других не нагнетают обстановку, а имеют вполне серьезные основания.

Головная боль для Пентагона

На днях СМИ сообщили о том, что несколько триллионов долларов, которые Вашингтон вложил в разработку «чудо-оружия», были потрачены на неэффективные проекты. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider представил общественности рейтинг самых проблемных военных разработок США, которые по факту оказались головной болью для Пентагона.

Первое место этого антирейтинга занимает самая дорогая программа, в которую власти США вложили порядка триллиона долларов. Речь идет о разработке самолета пятого поколения F-35. Как поясняет портал, во время последней проверки военным ведомством этого самолета выяснилось, что  сохраняются проблемы с его надежностью и доступностью. В итоге F-35 получил прозвище «самолета с проблемным прошлым». «Программа совершенствуется, и все же проблемы сохраняются», - цитирует «Российская газета» Business Insider. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, комментируя ситуацию, заявил, что с программой разработки этого самолета военные «сели в лужу». При этом, как стало известно позднее, стоимость самой дорогой в мире разработки с учетом всех доработок уже увеличилась до 1,196 трлн долларов.

Миллион долларов за выстрел

Еще одна «головная боль» американцев – это разработка эсминца-невидимки типа Zumwalt. «ВМС США потратили два десятилетия и десятки миллиардов долларов на развитие этих кораблей, которым не хватает рабочих орудий и четкой миссии», - пишет Business Insider. Отмечая, что две 155мм артиллерийские установки AGS, находящиеся на вооружении корабля, «невероятно дороги для стрельбы». Как сообщается, стоимость одного выстрела стоит около 1 миллиона долларов. И это не считая остальных проблем эсминцев, в числе которых бортовая электроника и вооружение.

Звездные войны

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» прозвучали  утверждения политологов о том, что Вашингтон обеспокоен военными технологиями России и свое отставание в этой сфере планирует за сократить счет переноса возможной войны в космическое пространство - США могут создать боевую группировку спутников для нанесения удара по Россиииз космоса.

Однако израильский государственный деятель и эксперт Яков Кедми высказал мнение о том, что США опоздали с созданием своих космических войск и  подготовкой к удару по России из космоса, так как российское вооружение уже находится на шаг впереди и уже со следующего года российские военные смогут уничтожать спутники прямо с земли..

При этом эксперт отметил, что для Москвы важно получить стратегическое превосходство над США, чтобы Запад отказался от своих «авантюр».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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