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«Запасы родины моей». В Минприроды оценили стоимость запасов нефти и газа России

14 Марта 2019 371 0 Экономика

Впервые эксперты Минприроды оценили стоимость всех полезных ископаемых России. Согласно информации, полученной министерством, к концу 2017 года стоимость запасов нефти составляла около 40 трлн руб., а газа – 11 трлн руб. При этом, как свидетельствуют официальные данные, в 2018 году в России заметно вырос объем добычи нефти и газа, а, следовательно, и доход от внутренних продаж и экспорта.

Что почем

Об исследовании Минприроды по оценке природных ресурсов на конец 2017 года России пишет РБК. Эксперты подсчитали, что стоимость нефтяных запасов составляет 39,6 трлн руб., газовых – 11,3 трлн руб., коксующегося угля – почти 2 трлн руб., железной руды – 808 млрд руб., алмазов – примерно 505 млрд руб., а золота – на 480 млрд руб.

Общая стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов составляет 55,2 трлн руб., что равно 60% ВВП за 2017 год.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило запасы нефти в 9,04 млрд т; газа – в 14,47 трлн куб. м; золота – в 1407 тонн; алмазов – в 375 млн метрических каратов.

Как считали

Министерство оценивало только лицензированные запасы ресурсов. Это означает, что совокупный объем разведанных месторождений намного больше. В процессе оценки эксперты использовали доходный подход, то есть, определение потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов.

Методология подсчета основывалась на оценке «в разрезе участков недр», причем только тех, на которые выдана лицензия на разработку, утвержден технический проект и документация на выполнение работ. Это существенно ниже объема разведанных запасов, но ровно то, что может быть добыто в ближайшее время без новых капиталовложений.

Таким образом, эксперты оценивали потенциальный доход, который можно получить, эксплуатируя текущие мощности добычи. Обобщающим показателем стал чистый денежный поток от добычи и продажи полезных ископаемых.

Сырьевой баланс от министра

До этого оценку нефтяным и газовым запасам в России давал министр энергетики Александр Новак. Согласно его прогнозам, запасов нефти в России хватит примерно на тридцать лет, а газа – больше, чем на сто лет. В разговоре с Газетой.ру он отмечал, что запасы нефти категорий В и С на сегодняшний день составляют 29 млрд тонн. Вместе с этим запасы также можно поделить на коммерчески извлекаемые и коммерчески не извлекаемые. Министр пояснил, что здесь примерно 50% (то есть, 15 млрд тонн) коммерчески извлекаемы.

При этом Новак отметил, что важнее решить вопрос, который стоит перед странами и нефтедобывающими компаниями: с какой скоростью монетизировать эти запасы.

Сырьевые запасы балансируют приблизительно на одном уровне, поскольку ежегодно на баланс ставятся новые участки. «Объем запасов, которые ставятся на баланс, даже несколько выше объема добычи. То есть это неснижаемый уровень», – отмечал Новак.

Рекордсмены

Итоги 2018 года показали: Россия смогла достичь рекордного показателя по добыче нефти: 10,7 млн баррелей в сутки. Благодаря этому результату мы смогли обойти одного из нефтяных лидеров Саудовскую Аравию, добывающей 7,69 млн баррелей. На первом месте – США с добычей 11,66 млн баррелей нефти в сутки.

Также, как ранее сообщалось, в прошлом году Россия смогла выйти и на рекордные объемы добычи газа: 725,17 млрд куб. м за год. Этот показатель на 5% выше, чем показатель 2017 года.

Если говорить о доходной части, то от экспорта нефти доходы России в 2018 году выросли на 38,2% (в сравнении с 2017), составив 129,05 млрд долларов. Доходы от природного газа также выросли на 28,8%, до уровня 49,1 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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