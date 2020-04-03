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Задерживают даже курьеров. Перегибы на местах угрожают онлайн-покупкам

3 Апреля 2020 716 0 Экономика
Задерживают даже курьеров. Перегибы на местах угрожают онлайн-покупкам

Мэр Москвы Сергей Собянин, ужесточающий карантинные меры в столице, заявил, что в пропускном режиме нет необходимости, поскольку большинство жителей города добросовестно выполняют требования оставаться дома. Однако регионы, которые копируют действия московских властей, устраивают «перегибы на местах». Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что местные органы власти останавливают курьеров и не дают поставщикам добраться до распределительных центров, а также заставляют закрываться пункты выдачи заказов. Только за последние дни в регионах зафиксировано 2 тыс. случаев незаконных задержаний.

Не дают работать

  • Президент Владимир Путин 2 апреля издал указ, в котором предоставил региональных властям право устанавливать особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. Таким образом, регионы получили право на свое усмотрение ограничивать передвижение граждан и транспортных средств. В Москве, к примеру, в КоАП ввели штраф в 5 тыс. руб. за нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства.
  • В регионах ситуация не лучше. По словам представителя Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние два дня зафиксировано 2 тыс. случаев, когда курьеров останавливали на улице, а грузовые автомобили поставщиков не пускали на территорию региона. Свои действия региональные власти оправдывали тем, что курьеры и поставщики транспортируют непродовольственные товары.
  • Во время карантина, который власти называют «нерабочим месяцем», разрешена продажа только продовольственных товаров и товаров первой необходимости (список таковых содержит всего 23 позиции). Власти настаивают на приостановке работы всех, кто торгует чем-либо иным.
  • Никакие ссылки на постановления правительства и указы президента не имеют эффекта. В Центральной России и на Юге местные правоохранительные органы не разбираются в сути вопроса. Более того – принудительно закрывают пункты выдачи товаров.
  • В АКИТ входят крупные онлай-ретейлеры – Wildberries, Ozon, «М.Видео» и «Ситилинк». Все они столкнулись с проблемами из-за действий региональных властей. Вопрос о работе курьеров и онлайн-ретейлеров представители организации хотят вынести на обсуждение правительства. Курьеры и поставщики должны получить единые пропуска, а процедура их получения должны быть понятной и прозрачной.
  • Власти регионов по-разному трактуют документ, который разрешает работу дистанционной торговли. Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов отмечает, что сложности возникают практически по всей России, за исключением Москвы, Подмосковья, Новгородской области и Чукотки.
  • Комментируя ситуацию, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сообщил, что инциденты с задержаниями курьеров и другие помехи в работе можно решить через министерство промышленности и торговли практически в ручном режиме. То есть, через звонки в местные департаменты.

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Редакция "Капитала Страны"

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