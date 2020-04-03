Задерживают даже курьеров. Перегибы на местах угрожают онлайн-покупкам 716 0 Экономика

Мэр Москвы Сергей Собянин, ужесточающий карантинные меры в столице, заявил, что в пропускном режиме нет необходимости, поскольку большинство жителей города добросовестно выполняют требования оставаться дома. Однако регионы, которые копируют действия московских властей, устраивают «перегибы на местах». Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что местные органы власти останавливают курьеров и не дают поставщикам добраться до распределительных центров, а также заставляют закрываться пункты выдачи заказов. Только за последние дни в регионах зафиксировано 2 тыс. случаев незаконных задержаний.