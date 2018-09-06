«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США

Совет безопасности России провел консультации с министерствами и государственными компаниями по вопросу защитных мер от санкций США. Поводом для этого послужили новые санкции Госдепа, а также санкционные угрозы, которые прозвучали со стороны Конгресса, в результате чего произошел обвал рубля. В обсуждении инициатив участвует ряд ведомств и госкомпаний, выдвигающих конкретные предложения.

Президент в деле

Совбез, председателем которого является Владимир Путин, ведет подготовку сводного плана ответных мер России на новые санкции и санкционные инициативы, которые выдвигают США. По информации РБК, подготовкой защитных инициатив занимаются сотрудники Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Центробанка, Внешэкономбанка, «Ростеха». Также к процессу подключились и отраслевые монополии.

Об этом изданию рассказал собеседник, близкий к Совбезу. Эту же информацию подтвердил источник в одной из структур, которая готовит соответствующие предложения. Комментировать инициативы представители пресс-службы Совбеза не стали. Они лишь отметили, что «периодически аппарат Совета безопасности и эксперты совета обсуждают меры по обеспечению национальных приоритетов в сфере экономики».

Недопустимые нормы

Ряд инициатив связан со сферой международного права. Так, например, речь идет о том, чтобы включать в договоры России и других стран пункт, в котором говорится о недопустимости использования норм американского права. Также в международные коммерческие соглашения предлагается включить «оговорки» о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.

Как поясняет один из собеседников РБК, подобные меры являются попыткой защитить Россию от института вторичных (экстерриториальных) санкций США – тех, которые Вашингтон «традиционно» использовал, например, в отношении Кубы или Ирана. Но после того как был принят закон CAATSA, появилась угроза и российским контрагентам. В частности, сегодня сложилась ситуация, когда санкции представляют угрозу для любых иностранных покупателей российских вооружений. И именно об этом недавно Госдеп США снова предупреждал.

Инициативы также затрагивают возможность приоритетных закупок технологий США, которые пока не попали под санкции, а также возможность разработки альтернативных международных систем расчетов, в основе которых будут квантовые технологии.

Одна из идей связана с форсированным развитием проектов в области дорожно-транспортной инфраструктуры. Это нужно для того чтобы обеспечить стабильный внутренний спрос на товары, на экспорте которых могут отразиться санкции. Как пример – металлы.

«Думать только о санкциях – это плохо»

Предприниматель из Пскова Андрей Петров планирует стать экспортером. Его компания «ВодаКом» специализируется на выпуске питьевой воды. Изначально бизнесмен планировал экспортировать ее в соседнюю Прибалтику и Западную Европу. Однако когда пошла санкционная волна, не сложно было догадаться, что рынки этих регионов для его компании окажутся закрыты.

Business FM задала вопрос Андрею Петрову, поинтересовавшись, существуют ли вообще адекватные меры, способные реально помочь российскому бизнесу без опасения санкций работать в других странах.

«Зачем ломиться в закрытую дверь, если можно получить действительно негативную реакцию? Это бизнес, может не повезти в другой ситуации. Санкции никто не отменит, и в ближайшие 20-30 лет, я думаю, вряд ли они куда-то пропадут. Если сидеть и думать только о санкциях, что это плохо, это один вопрос, а если думать, как дальше жить и развиваться, думаю, надо искать другие рынки, где нет санкций», – отметил предприниматель.