«Зачем крутить и мудрить». Останется ли Путин у власти до 2036 года?
Во втором чтении поправок в Конституцию, которые рассматриваются властями в качестве плана для транзита власти после 2024 года, прозвучало сразу несколько идей. Во-первых, депутаты предложили провести досрочные выборы Госдумы. Во-вторых, обнулить сроки президента. В-третьих, передать полномочия выбирать президента новому органу – Госсовету. По словам источников в Кремле, между Администрацией президента и Госдумой все эти инициативы были заранее согласованы. Но президент Владимир Путин в последний момент отказался от такой прямолинейности. Глава государства неожиданно для всех прибыл в Госдуму и заявил депутатам, что не видит целесообразности в досрочных парламентских выборах, считает неправильным нарушать демократические принципы и предоставлять право назначать президента закрытому органу и, наконец, согласен с поправкой об обнулении президентских сроков, но только при одном условии – если ее одобрит Конституционный суд. Многие обратили внимание, что после поправок в Конституцию Конституционный суд будет назначаться самим президентом, а обнуление сроков открывает Путину возможность, по его словам, «персонифицировать власть» вплоть до 2036 года.
«Вдруг пойдет что-то не так»
- Предложения депутатов – лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сооснователя «Единой России» Александра Карелина и депутата «Единой России» Валентины Терешковой вынудили президента Путина прибыть в Госдуму для обозначения своей позиции по поводу возможного сценария транзита власти. Однако, по словам источников, это было неожиданностью для всех – до этого Кремль согласовал все прозвучавшие поправки и предложения.
- Терешкова, объясняя идею обнулить сроки президента, сказала, что избиратели взволнованы уходом Путина после 2024 года. Они хотят, чтобы он «был рядом» – «вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, подстраховать». «Зачем крутить и мудрить?» – спросила Терешкова и призвала «честно, открыто, публично» продлить сроки президента до 2036 года. После такого откровения Госдума ушла на полуторачасовой перерыв для совещания.
- После внезапного выступления Путина в Госдуме, которая не смогла добиться досрочных выборов и назначения президента Госсоветом, депутаты одобрили поправку 380 голосами против 43 от КПРФ (партия также отказалась голосовать за досрочные выборы и Путин, ссылаясь на отсутствие консенсуса, идею отклонил). Теперь она будет в поправках к Конституции, а день голосования за поправки – 22 апреля, по сути, становится плебисцитом за сохранение Путина и его стабильности до 2036 года.
- Обнулить сроки президента Путина в февральском интервью «Актуальным комментариям» предлагал бывший помощник Путина Владислав Сурков. По его словам, после принятия Конституции это будет совершенно другой институт президентства. И власти «погрешат против юридической чистоты», если этого не сделают. Но в рабочей группе по поправкам уверяли – обнуление сроков не обсуждается.
Просто одна из возможностей
- Политологи объясняют нежелание Путина соглашаться с подобными поправками напрямую тем, что он ищет пространство для маневра и уходит от навязываемых лоббистскими группами сценариев, ограничивающих его личную свободу. С одной стороны, он не может уйти от власти, поскольку чувствует свое мессианство и ответственность. С другой – он не дает собой играть и разыгрывать свою фигуру в политических играх. Отсюда режим спецоперации и лукавство в его политическом стиле.
- «Право избираться не означает обязанности избираться», – отмечает в разговоре с «Ведомостями» советник спикера Госдумы Вячеслава Володина руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Путин не отдает политическую инициативу депутатам Госдумы или другим политическим игрокам.
- Политолог Виталий Иванов согласен с этим – право избираться на пятый срок будет опцией для Путина. Воспользуется ею Путин или нет, будет зависеть от внутренних и внешних факторов. По словам политолога Евгения Минченко, решение будет принято ближе к 2024 году.
- По мнению политолога Николая Петрова, Путину после обнуления сроков не нужно посылать элитам сигнал, что он останется после 2024 года. Это дает ему возможности в спокойной обстановке заняться транзитом власти и провести его согласно его замыслам. Но при этом после принятия поправок к Конституции и снятия любых ограничений на власть Путин «превращается в монарха», а режим станет более персонифицированным.
- В 1998 году Конституционный суд рассматривал вопрос об обнулении сроков президента Бориса Ельцина в связи с принятием новой Конституции в 1993 году. Тогда КС посчитал, что отсчитывать необходимо не с 1993 года, а с 1991-го. Принятие Конституции не могло быть поводом для обнуления сроков.
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