«Зачем крутить и мудрить». Останется ли Путин у власти до 2036 года? 218 0 Политика

Во втором чтении поправок в Конституцию, которые рассматриваются властями в качестве плана для транзита власти после 2024 года, прозвучало сразу несколько идей. Во-первых, депутаты предложили провести досрочные выборы Госдумы. Во-вторых, обнулить сроки президента. В-третьих, передать полномочия выбирать президента новому органу – Госсовету. По словам источников в Кремле, между Администрацией президента и Госдумой все эти инициативы были заранее согласованы. Но президент Владимир Путин в последний момент отказался от такой прямолинейности. Глава государства неожиданно для всех прибыл в Госдуму и заявил депутатам, что не видит целесообразности в досрочных парламентских выборах, считает неправильным нарушать демократические принципы и предоставлять право назначать президента закрытому органу и, наконец, согласен с поправкой об обнулении президентских сроков, но только при одном условии – если ее одобрит Конституционный суд. Многие обратили внимание, что после поправок в Конституцию Конституционный суд будет назначаться самим президентом, а обнуление сроков открывает Путину возможность, по его словам, «персонифицировать власть» вплоть до 2036 года.