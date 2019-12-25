«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль 778 1 Политика

Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы» вызвало недоумение в Кремле. Белорусский лидер не стал говорить о проекте интеграции. Вместо этого он нервно и рассержено предупредил – если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, начнется большая война. Более того, Минск готов закупать нефть у других стран по реверсу и забрать трубопровод «Дружба», а Россия, если она так хочет объединиться, может стать частью Белоруссии.