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«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль

25 Декабря 2019 778 1 Политика
«Заберу две трубы!» Чем Лукашенко вывел из себя Кремль

Интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы» вызвало недоумение в Кремле. Белорусский лидер не стал говорить о проекте интеграции. Вместо этого он нервно и рассержено предупредил – если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, начнется большая война. Более того, Минск готов закупать нефть у других стран по реверсу и забрать трубопровод «Дружба», а Россия, если она так хочет объединиться, может стать частью Белоруссии.

Форпост России

  • Безопасность Белоруссии обеспечивается балансом сил: России – с одной стороны, и Запада с НАТО – с другой. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Нарушение Москвой суверенитета Белоруссии будет негативно воспринято мировым сообществом. «Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», – отметил Лукашенко.
  • В то же время Белоруссия – это форпост России. Минск встанет на сторону Москвы, если начнутся военные действия против России. «Минск не пропустит танки на Москву», – говорил ранее Путину Лукашенко.
  • Президент Белоруссии пожаловался, что Россия каждый год «завинчивает гайки». Это приводит к диспропорциям в экономической области: сейчас отрицательное сальдо товарооборота с Россией у Минска достигает 9 млрд долларов. «Так вот вопрос: что мы от этого получили? Получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» – задался вопросом Лукашенко.

Заберу две трубы

  • Минск занят поисками альтернативных поставщиков энергоресурсов, заявил президент Белоруссии. Реверсные поставки, по его словам, можно организовать по трубопроводу «Дружба».
  • Свои планы Лукашенко от руководства России не скрывает. «Буду искать альтернативу, а ее все равно надо искать», – признается он. Хотя Минску и не хочется переходить на реверс, но на это его толкает Москва, которая не собирается договариваться о ценах на нефть и подталкивает к закупкам у других стран.
  • Сейчас у Белоруссии есть три трубы нефтепровода, через которые можно наладить реверсные поставки из соседних стран, например, американской и саудовской нефти из Польши. «На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ … Пойдет нормально – я заберу реверсом вторую трубу», – объяснил Лукашенко.

Вступайте в Белоруссию!

  • Также Лукашенко, говоря об интеграции двух стран в рамках союзного государства, предложил России вступить в Белоруссию. По его словам, россияне и белорусская оппозиция не будут сопротивляться подобному объединению стран.
  • «Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются – тоже», – сказал Лукашенко. И предложил подумать: почему бы тем, кто приглашает Белоруссию в состав России, не подумать над его предложением.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:41 0 1
ktyz:

Заберет и кремль утрется. После того,как эффффективные менеджеры просрали северный поток,все увидели,что могут делать что хотят. А ведь не испугаешь ежец голой жопой

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