«Ясень» и «Борей» — на защите морей. В России строят самые мощные в мире атомные субмарины

В Северодвинске Архангельской области создают подводные корабли, параметры которых пока не превзошел ни один флот мира. На гигантской верфи крупнейшего российского судостроительного комплекса ПО «Севмаш» строятся две группировки атомных подводных лодок (АПЛ) четвертого поколения «Борей-А» и «Ясень-М». В 2020 году Минобороны получит по две субмарины каждого из этих проектов.

Царский выход

В январе американский журнал National Interest представил ТОП-5 самых опасных и мощных в мире подводных лодок. Три из этих военных машин — российские. В рейтинге оказались подлодки проекта 955 «Борей», субмарины проекта 885М «Ясень-М» и проекта 667БДРМ «Дельфин».

Сейчас в распоряжении ВМФ России три корабля базового проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

В конце прошлого года первый модернизированный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» успешно прошел испытания в Белом море.

Еще четыре новейших «Борея», разработанных санкт-петербургским конструкторским бюро «Рубин», строятся на «Севмаше».

Девятую и десятую атомные подлодки модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы 9 мая 2020 года. В строй они войдут в 2026 и 2027 году.

Подводный корабль «Князь Владимир» стал первым в истории ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого (последнего) поколения.

Среди его главных преимуществ — высокая скрытность, которая достигается за счет максимально сниженного уровня шумности. Помимо этого, субмарина обладает улучшенной маневренностью и удержанием на глубине, а также новыми системами управления оружием.

Самый тихий «Борей» в мире

В греческой мифологии Борей олицетворял бурный северный ветер. А российская подводная машина с таким названием признана самой тихой в мире субмариной с баллистическими ракетами.

По данным ряда СМИ, лучшую скрытность для атомной подлодки 955А «Борей-А» обеспечит более низкий уровень физических полей (электрическое, акустическое, инфракрасное, магнитное и некоторые другие поля), что усложнит выявление объекта.

Кроме этого, в новом «Борее» максимально улучшены условия жизнедеятельности экипажа, что особенно важно при длительных походах. Экипаж подводного корабля состоит из 107 человек. Субмарина может находиться в автономном плавании (по провианту) 90 суток.

Длина «Борея» составляет 170 метров. Максимальное подводное водоизмещение — 24 тыс. тонн. Подлодка развивает скорость на подводном ходу до 29 узлов и может погружаться на глубину до 400 метров.

Главное предназначение этих кораблей — боевое. Они в состоянии нанести внезапный удар по любой цели в любой точке земного шара межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Всего на борту корабля размещено 16 ракет, способных забросить 96 ядерных зарядов на расстояние свыше 9 тыс. км. Для самообороны от кораблей противника «Бореи» оснащены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Сегодня «князья океанов», как называют ракетные подводные крейсеры под шифром «Борей», составляют основу морского компонента стратегических ядерных сил нашей страны.



Стремительные «Ясени»

В конце декабря 2019 года в Северодвинске состоялся спуск на воду новейшего атомного подводного крейсера «Новосибирск» — первой в ВМФ России субмарины серии «Ясень-М» проекта 885, представляющей четвертое поколение российских атомных подводных лодок.

Всего на верфях «Севмаша», на котором трудятся около 29 тысяч человек, будет построено восемь «Ясеней-М» разработки Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

Эти первые в России многоцелевые атомоходы предназначены для уничтожения надводных, подводных и наземных объектов противника, а также для патрулирования Мирового океана, контроля и охраны морских коммуникаций.



«Ясень», прежде всего, — истребитель и перехватчик, который, развивая скорость в 31 узел (до 60 км/час), способен настичь даже самые быстрые авианосцы. Он имеет на вооружении сверхзвуковые крылатые ракеты и глубоководные самонаводящиеся торпеды.

Универсальные АПЛ «Ясень-М» созданы исключительно из российских комплектующих.

Их длина составляет 130 метров, наибольшая ширина – 13 метров, высота – более 9 метров. Надводное водоизмещение судна – свыше 8 тыс. тонн, подводное – 13,8 тыс. тонн. Мощность водяного атомного реактора – 190 МВт. Субмарина способна ходить на глубине до 600 метров. Численность экипажа 90 человек, длительность автономного плавания – около 100 суток.

Подводные лодки проекта «Ясень» — полуторакорпусные: легкий внешний корпус охватывает внутренний прочный не полностью, а лишь частично.

Для отечественных атомных подводных лодок это — абсолютное новаторство, которое позволило конструкторам сделать подлодку как можно менее шумной, а следовательно — более незаметной.

Корпус новой субмарины изготовлен из маломагнитной стали и обложен шумогасящей резиной, которая мешает гидролокаторам противника обнаружить судно. На небольших скоростях в «Ясенях» работает только гребной электродвигатель, а основная мощность запускается лишь на высокоскоростных режимах, что устраняет шум винта на малом и среднем ходу.

Атомный реактор нового поколения, срок службы которого без перезарядки достигает 25-30 лет, сможет значительно повысить надежность работы энергосистемы подлодки.

Особенность силовой установки в том, что проводка теплоносителя расположена в корпусе реактора. Это многократно снижает вероятность аварии и радиоактивного облучения экипажа. Специально созданная система контроля уровня радиоактивного излучения оповестит экипаж в случае превышения нормы.

В штатное вооружение модернизированного варианта подлодки входят восемь торпедных аппаратов 553-мм калибра, 50 новейших сверхзвуковых крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» (40 единиц). В дальнейшем планируется оснастить субмарину гиперзвуковым оружием – ракетами «Циркон».

Традиционно «Ясень-М» вооружен тридцатью глубоководными тепловыми самонаводящимися торпедами, вместо которых возможно размещение на борту глубоководных мин.

Новые «Ясени» начнут поступать на вооружение ВМФ РФ со второй половины 2020 года.

Министерство обороны России рассчитывает, что группировка этих подлодок станет основой новых ударных сил подводного флота России.

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