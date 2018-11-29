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«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга

29 Ноября 2018 120 0 Тренды События и факты
«Яндекс» планирует покорить Лас-Вегас беспилотником, разрабатываются планы освоения Луны и другие новости четверга

«Яндекс» объявил о получении лицензии на использование своих беспилотных автомобилей в штате Невада. Официальное вручение произойдет во время проведения международной выставки потребительской электроники с 6 по 11 января, передает ТАСС. Издание отмечает также, что работа над беспилотным автомобилем ведется с 2016 года. В июле 2017 года прошли первые испытания беспилотника. Установленный на автомобиле аппаратно-программный комплекс, позволил следовать ему по заданному маршруту, объезжая препятствия. В феврале этого года автомобиль прошел испытания в зимних условиях, в июне проехал от Москвы до Казани. Теперь на очереди Лас-Вегас.

Россия заняла второе место в рейтинге стран с развивающимися рынками, представленным агентством Bloomberg. При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как рост ВВП, состояние валютных резервов, рынка акций и облигаций и другие. Первая десятка рейтинга выглядит так: Малайзия, Россия, Китай, Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея. Наблюдатели отмечают, что четыре из первых шести позиций рейтинга занимают страны Азиатского региона.

ЕС не будет вводить новые санкции против России из-за событий в Керченском проливе, пишут «Известия». Евросоюз высказывается за дипломатическое решение возникших проблем. Эту позицию поддерживают Германия, Франция, Италия и Венгрия. Поскольку вопрос о введении каких-либо санкций должен решаться единогласно, новых санкций не будет.

В 2025 году начнется строительство российской станции на орбите Луны, сообщает РИА Новости. В конце 2025 года на орбиту планируется запустить базовый модуль окололунной станции. В последующем к этому модулю будут стыковаться прилетающие корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на Луну. В основу всей этой системы будут положены разработки уже использованные на МКС. Тестирование всех модулей будет проведено на околоземной орбите при завершении строительства российского сегмента МКС. Интересно, что накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин завил, что его организация совместно с РАН в течение 3 месяцев разработают российскую лунную программу и представят ее президенту и правительству. Как эта программа будет согласовываться с упомянутым выше проектом окололунной станции, пока не ясно.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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