Ядерный щит. Как будет действовать Россия в условиях новой гонки вооружений?

Через год истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). США, которые уже вышли из ДРСМД, не собираются его продлевать. Это означает, что в феврале 2021-го исчезнут последние ограничения на гонку ядерных вооружений. Станет ли Россия активным участником этой гонки? Чем наша страна обеспечит свою безопасность и сдерживание агрессии Запада?

Открытая угроза США

Договор СНВ-III, который заключили в 2010 году тогдашние президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев, будет действовать еще один год.

Президент Владимир Путин готов продлить еще на пять лет соглашение, которое ограничивает количество развёрнутых ядерных боезарядов.

Но администрация Дональда Трампа, который имеет немало шансов на второй президентский срок, скорее всего, будет саботировать пролонгацию СНВ. Даже если американцы выберут себе другого президента, вряд ли от него можно ожидать резкой смены политического курса.

Размер военного бюджета США с каждым годом устанавливает все новые рекорды - в 2020 году составит почти $750 млрд.

45-й президент США проанонсировал масштабную программу развития космического эшелона ПРО, направленную на изменение баланса сил в мире. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе количество носителей ядерного оружия в США будет расти за счёт крылатых ракет, в том числе ракет средней дальности.

Например, профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин полагает, что разрушение СНВ-III окончательно снимет формальные ограничения на гонку ядерных вооружений в мире, но у нашей страны есть ресурсы для принятия адекватных контрмер.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин считает, что в ближайшие десять лет США будут формировать принципиально новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.

Сегодня стратегические ядерные силы американцев – это ракеты и бомбардировщики, созданные на основе разработок 70-80-х годов прошлого века.

Но в ближайшей перспективе вместо подводных лодок с баллистическими ракетами «Огайо» в Соединенных Штатах будут приняты на вооружение субмарины проекта 826 «Колумбия», а МБР «Минитмен-III» заменит новейшая разработка - ракета «Стратегического сдерживания наземного базирования». В воздухе новый тяжелый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер» заменит B-52H, B-1 и B-2.

Ответ России

Как не раз отмечал Владимир Путин, пока не достигнуты новые договоренности о контроле над вооружениями, Россия продолжит модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала.

«Будем по плану поставлять в войска новейшие вооружения, включая гиперзвуковые, продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников», — подчеркнул Президент РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что в ядерной триаде России, которая состоит из сухопутного, морского и воздушного компонентов, к 2021 году доля современного вооружения должна составить не менее 90 процентов.

Военные эксперты отмечают, что качественный состав стратегических ядерных сил России существенно улучшится. Вооруженные Силы избавятся от ракетных комплексов и других компонентов советской разработки и получат новейшее российское оружие, производство которого не зависит от кооперации с другими государствами бывшего СССР.

Таким образом, будет обеспечен стратегический паритет и гарантировано стратегическое ядерное сдерживание.

Новое оружие

По данным Минобороны РФ, этом году в соединениях стратегических ядерных сил РФ появятся 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и комплексами «Авангард», шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» - «Князь Олег».

2020-й год начался в России с совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море 9 января, которые сопровождались ракетными стрельбами, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». «Капитал страны уже писал об этом грозном оружии.

Кроме того, в России не забывают и о средствах защиты.

В 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 "Прометей", которая представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля – воздух", может сбивать баллистические ракеты и перехватывать объекты на расстоянии почти 100 километров от поверхности Земли.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко выразил уверенность в том, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска в 2020 году, хотя ранее поставки планировались аж на 2025 год.

А в 2021 году начнутся серийные поставки на вооружение новых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".

Они должны заменить в Ракетных войсках стратегического назначения тяжелые ракеты "Воевода".

По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, которые приводит ТАСС, комплекс "Сармат" может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже новейшими перспективными системами ПРО. РС-28 имеет стартовую массу более 208 тонн и позволяет наносить удары по объектам на расстоянии до 18 тыс. км.

В январе этого года главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил в СМИ, что на все военные корабли сегодня устанавливаются «Калибры» и одновременно проводятся успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон».

«Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность полета этой ракеты составит более 1 тыс. км. Первыми этой ракетой будут оснащены фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», а также противолодочные корабли проекта «Удалой».

Одновременно ведется разработка наземной версии гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Кроме того, сегодня активно обновляется воздушный компонент российской ядерной триады.

Сразу в двух направлениях ведется работа по созданному еще в СССР стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику ТУ-160 - глубокая модернизация строевых машин до версии Ту-160М и постройка новых самолетов в версии Ту-160М2.

По данным ПАО «Туполев» 2 февраля этого года на аэродроме КАЗ им. С. П. Горбунова состоялся первый успешный полет Ту-160М на высоте 1500 метров. А первый полет Ту-160М2 по данным Минобороны РФ, запланирован на 2021 год, его поставки в войска ожидаются в 2023 году.

Вчера, сегодня и завтра

На данный момент в боевом составе РВСН имеется семь типов ракетных комплексов - четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", а также три типа мобильного базирования - подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу 2019 года была доведена до 76% - в рамках госпрограммы вооружений было закуплено около сотни новых основных образцов военной техники.

"В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат". В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%. Таким образом Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства" - подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он отметил, что в 2019 году РВСН провели пять пусков стратегических ракет, а в 2020 году планируется провести шесть пусков МБР в основном с космодрома "Плесецк".

Позиция главнокомандующего

На декабрьском заседании коллегии Минобороны РФ Владимир Путин заявил о том, что России уже «сильнее любого потенциального агрессора» и не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, расходуя ресурсы, которые ей «не по карману».

Президент РФ отметил, что не снижая своей боеспособности, Россия тратит на оборону гораздо меньше денег, чем ведущие страны мира.

Сделав рывок в процессе реализации ГВП-2020, страна вернулась на прежний уровень расходов на оборону. В 2011 году расходы они составляли 2,7% ВВП, в 2016 году - 4,7%, потом пошли на снижение - в 2017 году 3,3%, в 2018 году - 2,8%.

В 2018 году Россия вышла из первой пятерки стран мира c наибольшими оборонными расходами. И в ближайшее время планируется сохранять военные расходы на этом уровне.

Владимир Путин считает, что Россия «может, должна и будет идти вперед за счет интеллекта, лучшей организации работы, концентрации усилий на главных направлениях, минимизации воровства и разгильдяйства".

Именно таким образом будет строиться в 2020 году работа в сфере сохранения высокого уровня обороноспособности государства.

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