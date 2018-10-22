«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

Программа повышения квалификации граждан предпенсионного возраста подготовлена в Минтруде. Предполагается, что переобучение будет занимать три месяца. Оно будет проводиться с отрывом от основной работы. Во время обучения граждане будут получать стипендию в размере региональной минимальной зарплаты.

Что предлагает Минтруд

Программа не предполагает обучение предпенсионеров «совершенно новым» для них навыкам и знаниям. «Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», – говорится в рабочем документе, который стал доступен РБК.

Предполагается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров или 75 тыс. в год. Стоимость реализации программы – не менее 3,5 млрд руб. в год.

С этого места подробно

Минтруд не собирается обучать предпенсионеров совершенно новым для них навыкам и знаниям. Действительно, нельзя за три месяца сделать из бухгалтера слесаря и наоборот. Тем более, речь идет о людях преклонного возраста. Более того, для работы необходимы не только формальные знания предмета, но и практический опыт. Так что слесарь останется слесарем, а бухгалтер – бухгалтером.

Из представленного документа остается непонятно, на какие профессии будет распространяться программа Минтруда – если речь идет не о переобучении, а только о повышении квалификации.

Теперь по поводу тезиса об «обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями». О каких технологиях здесь идет речь? Казалось бы, они должны помочь прошедшему обучение человеку устроиться на работу. Так вот, вернемся к предыдущему примеру. Зачем слесарю «информационно-коммуникационные технологии»? А что, бухгалтер? Если он имел опыт работы по профессии, то он что, не знает что такое «1С» бухгалтерия? А юрист не имел опыта работы с «Консультант +» или «Гарантом»? А секретарь на ресепшене не умеет отправлять электронные письма? Так для кого все это?

Едем дальше. «Навыки преподавания и наставничества». Здесь все совсем не просто. Особенно с преподаванием. Во-первых, чтобы преподавать какой-либо предмет, надо его не просто досконально знать, а уметь донести свои знания до слушателей в понятной и доступной им форме. Плюс к тому, иметь «учебный план», т.е. четко понимать, сколько часов выделяется на освещение того или иного вопроса. Мы уже не говорим о безумной массе документов, который каждый преподаватель должен предоставлять чиновникам в вышестоящих органах.

И еще один очень важный момент. Можно быть мастером своего дела, но не иметь склонности к преподаванию. Вот один пример. Был такой великий советский математик Андрей Николаевич Колмогоров. Он много чего сделал, в частности, современную теорию вероятности создал. И был у него ученик – тоже звезда мирового масштаба – Владимир Игоревич Арнольд, с огромным пиететом относившийся к своему учителю. Так вот Арнольд писал в своих воспоминаниях, что Колмогоров был никудышным лектором. Когда он читал лекции студентам, то его с трудом понимали только случайно забредшие на лекцию аспиранты. Когда он читал лекции аспирантам, то его с трудом понимали попавшие на лекцию кандидаты и доктора наук. А когда он делал доклады перед этими кандидатами и докторами, то его не понимал никто.

И далее Арнольд продолжает, что дело было не в халатном отношении Колмогорова к своим выступлениям. Он всегда тщательно к ним готовился. Но так и не смог понять, что же такого непонятного он говорит – и так все очевидно и еще чего-то «разжевывать» тут нечего.

К чему вся эта история. А к тому, что преподавание – это дар, которому научиться нельзя – ни за 3 месяца, ни за 30 лет. Он или есть или его нет. Предметную область, конечно, надо знать. А все остальное – от бога.

Технические вопросы

А теперь вернемся к «нашим баранам». Кто разработает программы переобучения по каждой из профессий, которая попадет в список Минтруда? Ведь, по идее, они должны быть унифицированными. Это же государственная программа, а не «частная лавочка». Тем более что слушателям курсов должны выдаваться какие-то государственные дипломы о прохождении государственных же курсов переобучения. Да и стипендии (в 1 МРОТ) платить надо за что-то конкретное, а не за «просто так».

Где Минтруд найдет преподавателей на 75 тыс. обучающихся в год? Какие деньги им предложат за эту работу? Где будут проводиться эти курсы? Помещения нужны. И не просто помещения, а специально оборудованные. Как можно проводить «обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями» без специально оборудованного компьютерного класса. А чтобы человека, проработавшего всю жизнь за токарным станком сорокалетней давности, обучить обращению с современным станком с числовым программным управлением, этот станок надо иметь.

Не понятно и то, как будет построена реализация всей этой программы. Казалось бы, в российских регионах должны быть организованы какие-то операторы, реализующие этот проект, т.е. решающие все перечисленные выше задачи. Но их надо тоже содержать за государственный счет. Учтены ли эти расходы в те самые 3,5 млрд руб.?

Следующий интересный момент. Наберите в поисковике запрос «переобучение в таком-то городе». И вам высыплется длинный список компаний, которые предлагают подобные услуги. Переобучение происходит «под крышей» какого-нибудь государственного центра занятости. Неясно, как эти две системы переобучения будут взаимодействовать друг с другом. Но основная проблема в другом.

Основная проблема

Основная проблема во всем этом деле – трудоустройство людей предпенсионного возраста. После этой процедуры «переобучения» или без нее. Давайте обратимся к опыту Германии, который показывает – все дело в степени развития в стране малого и среднего бизнеса. Вот один наглядный пример.

Есть в Германии одна небольшая компания, расположенная в городе Золинген. Основана она была аж в 1872 году. А производит она ножи под маркой «Robert Herder», прославленные на весь мир. Robert Herder – имя основателя компании. Так вот, из 70 сотрудников его фирмы, сорок процентов – старше 50 лет.

Почему так? А потому что вся продукция компании производится вручную и имеет высочайшее качество. Для определенной группы людей Robert Herder – это бренд, придающий значимость и статусность.

Сейчас в компании действует двухгодичное (а не трехмесячное!) профессиональное образование. После успешного окончания курса всех учеников, как правило, берут на работу. Но даже после завершения обучения стать настоящим мастером может далеко не всякий. Именно поэтому в компании так востребованы услуги старых мастеров. Один из них – Карл-Хайнц Цикель, который начал работать в 13 лет. Теперь ему 70. И он уже обучил трех молодых мастеров. Не сотню выпускников какого-нибудь колледжа, а всего трех. Но мастеров!

Почему такую роль в трудоустройстве людей предпенсионного возраста играет малый бизнес? Ответ простой. Крупные компании заинтересованы в привлечении молодых специалистов, которые будут «расти», делать карьеру. Уйдут куда-нибудь на более «насущные хлеба» – ничего, другие им на смену придут. Ведь эти компании – «профессиональные лифты», позволяющие сделать карьеру. И эта молодежь будет делать все, чтобы подняться по карьерной лестнице, как говорят в народе, станет «когти рвать и из кожи вон лезть». И такая возможность им там предоставляется.

А малый бизнес им не интересен. Если случайно туда попадут, то при первой же возможности и уйдут. А вот для людей предпенсионного возраста – это самое оно. Им уже неинтересен карьерный рост. Они хотят просто спокойно доработать остаток своих дней.

Понятно, что речь идет не о любом малом или среднем бизнесе. Например, сфера услуг – отдельная история. В магазине или отеле должны работать симпатичные юноши и девушки, а не старики. А вот если речь идет о производстве, то здесь на первый план выходит профессиональное мастерство. А все остальное – не важно. Вот как раньше было: сидел старый сапожник и шил обувь. И хорошо шил, и люди к нему ходили – за качеством и приемлемой ценой. И был у него подмастерье, который постигал секреты ремесла не три месяца, а много лет. А потом и сам становился мастером.

Опыт Запада

Действительно, как там, на Западе? Там программы переобучения людей предпенсионного возраста тоже есть. И уже давно. Как они работают, приносят ли какой-нибудь эффект? Или тоже, служат только для привлечения благосклонности пожилого электората? Например, Германия – нам имеет смысл изучить ее опыт. Как-никак, к 2024 году мы должны обогнать ее по объему ВВП и стать пятой экономикой мира (см. майский указ Путина).

Министерства труда и социального обеспечения ФРГ обеспечивает помощь желающим пройти переподготовку в местных центрах занятости. Трудоустройством людей предпенсионного возраста занимаются специальные сотрудники. Их задача – совместно с образовательными учреждениями подготовить пожилых людей к новой постоянной трудовой деятельности. Не менее важную роль при этом играет и бизнес.

Программа содействия занятости пожилых людей, которую финансирует министерство труда, включает переподготовку и обучение кадров, и поиск работы, соответствующей потребностям сотрудников, в том числе в финансовом плане. Успехи от реализации программы уже налицо.

По данным министерства труда, с 2005 года, когда началась реализация инициативы, удалось трудоустроить каждого четвертого работника предпенсионного возраста. Только за период с 2010 по 2012 год 106,5 тыс. человек в Германии нашли новую работу и избавились от необходимости жить на государственное пособие.

Представляется, что одна из главных проблем людей предпенсионного возраста состоит в том, что им в России негде найти работу. Не развит у нас этот малый бизнес, который бы что-то производил, а не только торговал. А так что: выделяемые на программу переподготовки миллиарды освоим, нам не привыкать. Но будет ли от этого какой-нибудь толк?