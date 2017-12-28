Взрыв в Питере, зарплаты чиновников, итоги 17 года, криптовалюты наступают, их, кандидатов, уже 51 154 0 Итоги дня

Взрыв в одном из магазинов Питера. Президент Путин охарактеризовал его как терракт. И предложил убивать террористов на месте. Вопрос, на каком?

«Кому на Руси жить хорошо» писал когда-то Некрасов. Ну, что там было в 19 веке, сказать уже сложно. А сейчас известно стало. Мы не о предпринимателях, а о «государевых людях». Так, самую большую заработную плату получает министр финансов Антон Силуанов – 1,7 млн. руб. в месяц (так он же на финансах сидит), а самую маленькую глава Минстроя Михаил Мень – 443 тыс. руб. (вот, бедолага). При этом в следующем году зарплаты чиновников планируется проиндексировать. А как же людям жить?

«Все хорошо, прекрасная маркиза», пелось в старой песенке. А тут и 17 год заканчивается. Так как оно, на самом деле, у нас. Все хорошо или не очень? И что нам может принести 18 год? Кроме выборов, конечно. Мы попытались разобраться.

Криптовалюты наступают. Для формирования индустрии криптовалют в России может стать созданная при ТПП РФ экспертная группа, считает вице-президент Палаты Максим Фатеев. Вот Лукашенко официальное введение криптовалют на территории Беларуси одобрил. А в Германии сказали, нет. Что же у нас будет?

Их уже 51! Это тех, кто в президенты собирается. Да, «широка страна моя родная!» И кандидатов в ней много. Центризбирком! Вы как-то с ними разберитесь. А то придешь на участок, а тебе дадут необъятную, как наша Родина, простыню с кандидатами. И что делать? Нам лучше, чтоб один был, ну или два, на крайний случай. Вы там сидите, бумажки пишете, а о людях думать надо!