Вызывающий огонь. Владимир Зеленский побывал на позициях ВСУ в Донбассе

Впервые в качестве президента Украины Владимир Зеленский побывал на позициях, расположенных на контролируемой Киевом части Луганской области. Это произошло через неделю после его официальной инаугурации, на которой он заявил, что готов пожертвовать всем ради мира на Донбассе. Однако с приездом Зеленского обстрел на юго-востоке Украины не только прекратился, но и усилился. Как стало известно, только за последние сутки украинские военнослужащие обстреляли территорию ДНР более сорока раз.

«Контролируемая» ситуация

О поездке Владимира Зеленского в Луганскую область сообщила пресс-службы президента Украины. Уточняется, что новоизбранный глава государства побывал в городе Счастье в Луганской области и в станице Луганской. Там он посетил передовую, оценив ситуацию непосредственно на месте событий. «В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится в сообщении.

Глава Украины также ознакомился с бытовыми условиями, в которых находится украинская армия. Оценивая обстановку, Зеленский отметил, что снабжение силовиков необходимо улучшить: «Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными».

Во время поездки Зеленского проинформировали о ситуации в зоне внутриукраинского конфликта. На странице в Facebook пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины сообщается, что ситуация в районе проведения операции «контролируемая». «Ситуация в районе проведения операции объединенных сил контролируемая», - доложил президенту командующий военной операцией в Донбассе Александр Сирский. Среди присутствующих на совещании, как отмечает РИА Новости, был и начальник Генерального штаба ВС Украины Руслан Хомчак.

А пули летят…

Тем временем, на Донбассе те самые ВСУ продолжают обстреливать мирное население. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР, беспилотный летательный аппарат украинских силовиков скинул гранату на жилой дом, расположенный в контролируемом ДНР населенном пункте Горловка (Никитовский район). В результате, как уточнил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько, была ранена пожилая женщина из числа мирных жителей.

Также, как сообщалось ранее, начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов в разговоре с представителями СМИ сообщил, что подразделения ПВО Донецкой республики с начала года уничтожили десять беспилотников ВСУ в небе над «линией соприкосновения».

Цинизм и коварство

Несмотря на приезд Зеленского, огонь на территории Донбасса не прекратился. Как сообщается на официальном сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, только за минувшие сутки по территории республики ВСУ выпустили порядка сорока мин калибрами 120 и 82 мм. Поврежденными оказались четыре жилых дома в Александровке и Трудовских.

Также, как ранее сообщали СМИ, силовики Украины продолжают устанавливать боевую технику в местах, где находятся жилые дома. Так, буквально несколько часов назад три единицы боевых машин пехоты зафиксированы в населенном пункте Георгиевка. Уточняется, что информация об этом поступила от официального представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

«Мы продолжаем отмечать факты цинизма и коварства боевиков ВСУ. Террористы из 24-й механизированной бригады, под командованием военного преступника Гудзя, продолжают прикрываться мирными жителями как живым щитом. Нашей разведкой, а также миссией ОБСЕ отмечены три боевые машины пехоты в населенном пункте Георгиевка, расположенные во дворах жилых домов по улице Молодежная», — заявил он.