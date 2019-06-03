Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции

За четыре санкционных года втрое выросла экспортная выручка российских сельхозпредприятий - с 517,8 млрд до 1,57 трлн. рублей. При этом в долларовом эквиваленте выручка увеличилась практически в 1,7 раза -с 16 млрд в 2013 году до 25 млрд в 2018-м. Все эти данные содержатся в исследовании аналитической компании FinExpertiza. Этот «экспортный скачок» объясняется двумя причинами: возросшей привлекательностью российской продукции и позитивным эффектом от импортозамещения. Тем не менее, эксперты предупреждают, что России еще предстоит сделать немало усилий, чтобы оказаться в лидерах по экспорту продовольствия.

Злаки, рыба и жиры

Как показали итоги исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, подготовленного специально для «Известий», самую большую выручку в 2018 году экспортеры сделали а торговле злаками (658,12 млрд рублей), рыбой (269,47 млрд рублей) и жирами растительного происхождения (167,96 млрд рублей). Как поясняют эксперты, эти три категории составляют примерно 70% от всего продовольственного экспорта России.

Если говорить более подробно, то в категории злаковых больший процент продаж приходится на пшеницу. У России ее больше всего закупают Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия. А вот основными закупщиками рыбы и ракообразных являются Южная Корея и Китай. Третье место по объемам закупок – у Нидерландов. Основными закупщиками российских жиров и масел растительного и животного происхождения являются Китай, Турция, Египет, Иран и Норвегия.

Лидеры рынков

Как считают эксперты, за первые годы санкций позитивную динамику по наращиванию доли на мировых рынках продемонстрировали злаковые культуры. Так, если в 2013 году по их экспорту Россия находилась на девятой строчке в мировом рейтинге, то после 2017 года речь уже шла о втором месте (лидерство тогда было за США). По экспорту зерна российские производители смогли потеснить Францию, Индию, Аргентину, Канаду, Австралию, Бразилию и Украину.

Чуть более скромными успехи российских аграриев выглядят на мировых рынках рыбы и масложировой продукции. Россия смогла подняться на две позиции в рейтинге ведущих мировых экспортеров: с 12-го на 10-е место. В торговле рыбой и ракообразными, моллюсками и прочими водными беспозвоночными Россия обошла Индонезию и Нидерланды. Российские жиры и масла тоже смогли отвоевать две позиции в рейтинге, и по факту на сегодняшний день продаются лучше, чем итальянская или бельгийская продукция.

Но есть и «слабое звено» - красное мясо. Все дело в его себестоимости в России в отличие от США, Бразилии, Австралии, Канады и Китая. Тем не менее, как считают аналитики FinExpertiza, динамику по красному мясу и субпродуктам можно оценить как хорошую. В частности, доходы от их продажи выросли в 9,3 раза: с 2,74 млрд рублей в 2013 году до 25,61 млрд рублей в 2018 году. В прошлом году ключевым покупателем российского мяса стала Украина, которая приобрела четверть всей экспортируемой продукции. Второе место — у Вьетнама с долей в 15,8%, и 14% закупает Иран.

Причины и перспективы

По словам экспертов, рост дохода в рублях в продовольственном секторе имеет прямое отношение к изменению курса российской валюты. А импортозамещение послужило для отечественных производителей отличным стимулом для экспансии на внутренние рынки. В результате российские предприятия начали активно развивать взаимоотношения и с зарубежными партнерами.

Комментируя ситуацию, доцент департамента мировой экономики ВШЭ Алина Щербакова отметила, что падение российского рубля относительно доллара отразилось на повышении конкурентоспособности российской продукции и доли на мировом рынке. И даже несмотря на то, что показатели выручки в долларах скромнее, чем в рублях, прирост существенный – в 1,7 раза. Повторить этот успех в ближайшие годы, по ее мнению, будет намного сложнее. Это связано с ожидаемым спадом цен на продовольственные товары (индексы цен на все группы товаров, кроме молочных продуктов и яиц, значительно ниже, чем в предыдущие годы), а также с увеличением цен на нефть, что укрепит курс рубля и понизит нашу конкурентоспособность.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов считает, что фундамент положительной динамики экспорта российского продовольствия был заложен еще на рубеже «нулевых» годов, когда удалось стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, наладить систему субсидирования и поддержки отдельных секторов агропромышленного комплекса страны. Однако до сих пор, как отмечает эксперт, импорт продовольственных товаров превышает экспорт, а для того чтобы войти в десятку лидирующих стран, объем поставок из России должен увеличиться еще в два раза.

Эта цель отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Так, экспорт продукции АПК России, который сегодня составляет около $26 млрд, к 2024-му должен достигнуть $45 млрд в год.