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Выжить на 3,5 тысячи. Похудевший саратовский депутат закончил эксперимент с «министерской диетой»

14 Ноября 2018 227 0 События и факты
Выжить на 3,5 тысячи. Похудевший саратовский депутат закончил эксперимент с «министерской диетой»

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), который в течение нескольких недель пытался прокормить себя на три с половиной тысячи рублей, закончил свой эксперимент. По итогам «министерской диеты» чиновник не только похудел, но и сделал несколько важных выводов, один из которых связан с необходимостью увеличить прожиточный минимум.

Минус пять кило

За время диеты саратовский депутат потерял пять килограмм, пытаясь прокормить себя на три с половиной тысячи. Рацион парламентария был достаточно скудным и по большей части овощным. Было, к слову говоря, и некоторое разнообразие. Например, на завтрак Бондаренко ел омлет из полутора яиц, на обед – суп на куриных костях. Вечером он ел то, что осталось после обеда. Однако после двух с половиной недель депутат заявил, что у него появились проблемы со здоровьем.

Комментируя итоги диеты, он заявил: «Я потратил половину от месячного бюджета, продукты приходится лимитировать и дозировать. Блюда крайне пресные. Если пару часов назад обедал, спустя 40 минут – час чувство голода уже опять подкатило. Выражается все это в итоге в слабости, раздражительности, как говорят коллеги. Как итог за две недели похудел более чем на 5 кг».

Как считают диетологи, такие диеты действительно могут принести здоровью вред. Все дело в индивидуальных особенностях организма. Однако проводить такие эксперименты – дело рисковое и небезопасное, особенно для сердца и сосудов. Может быть затронута и нервная система человека, пишет «Коммерсант».

Врач-диетолог Марианна Трифонова предупреждает: «На самом-то деле, в организме содержатся и белки, и жиры, и углеводы. Но все они содержатся в нашей центральной нервной системе, и, если человек питается нерационально, несбалансировано, то он, конечно же, похудеет». Врач предупреждает, что человек на диете может однажды обнаружить себя в клинике неврозов.

Выводы

По итогам эксперимента Николай Бондаренко сделал несколько интересных выводов. В частности, по его словам, размер потребительской корзины и прожиточного минимума нужно значительно увеличить. Депутат пообещал обратиться с подобным предложением в Государственную думу и правительство.

По мнению Бондаренко, размер потребительской корзины должен составлять минимум десять тысяч, а прожиточный минимум — как минимум 20 тыс. Отдельным пунктом должна стоять Москва, где, как считает депутат, эти цифры должны быть выше.

Кроме этого похудевший парламентарий предложил своим коллегам также попробовать провести подобный эксперимент и в течение одного месяца прокормиться на 3,5 тыс. руб. После подобного опыта Бондаренко пришел к тому, что народным избранникам просто необходимо почувствовать на себе последствия от решений, которые они принимают.

«Идейный вдохновитель»

Сесть на так называемую «министерскую диету» Николай Бондаренко решил после спора с бывшим министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Чиновница рьяно уверяла, что за 3,5 тыс. россияне могут сформировать полноценный рацион, который сможет «удовлетворить минимальные физиологические потребности».

После скандального заявления губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение уволить Соколову с формулировкой «по собственной инициативе».

На официальном сайте правительства Саратовской области опубликована декларация, согласно которой в 2016 году Соколова заработала 1,75 млн руб. Кроме этого в ее собственности находится жилой дом, площадь которого составляет порядка 170 кв.м., плюс приусадебный участок в 338 квадратов. Также бывшая чиновница владеет квартирой площадью около 32 кв.м.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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