Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595

17 СЕН, 16:15 МСК
USD (ЦБ)    68,1958
EUR (ЦБ)    79,3595
Восточный экономический форум

Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника

17 Сентября 2018 552 0 Тренды События и факты
Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника

Второй тур губернаторских выборов в Приморье закончился скандалом: кандидат от КПРФ Андрей Ищенко побеждал своего соперника единоросса, врио губернатора Андрея Тарасенко на 3% после обработки 97,8% бюллетеней. Однако по результатам обработки 99,1% бюллетеней Тарасенко не только догнал Ищенко, но и опередил его на 1,49%. КПРФ уже заявила о фальсификациях на семи участках, которые были не занесены в систему «ГАС Выборы». Именно на них Тарасенко, средний результат которого на соседних участках колебался в районе 30% голосов, получил по 90-100%. Таким образом, на каждом из семи участков Тарасенко приписали по тысяче голосов. В ЦИК сначала оправдались тем, что в системе «ГАС Выборы» данные появлялись с опережением. Но после заявления Ищенко о бессрочной голодовке, призыва к избирателям выйти на митинг и вторжения сторонников Ищенко в здание администрации Приморья глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов не будут объявлены, пока не будут рассмотрены все жалобы. В свою очередь, как сообщают анонимные источники, в Кремле не знают, что делать с выборами: продавливать или признать поражение. Спасать ситуацию в Приморье отправляется заместитель администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в расколе православия и призвал его покаяться, пишет РИА Новости. Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь. «Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России с Вселенским Патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют незначительное меньшинство украинского народа», – заявил митрополит.

Ученые из Лидского Университета и Института исследования рака Лондона смогли увеличить эффективность препаратов в борьбе против одного из наиболее опасных видов рака – меланомы. Они смогли реактивировать созданный на основе вирусов препарат T-vec, который вводится прямо в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию, передает РИА Новости.

Планета Проксима b, расположенная на расстоянии в 4,24 светового года от Земли, привлекает особое внимание ученых. Согласно новому исследованию, на Проксиме b может существовать жизнь, сообщает ТАСС. Созданная компьютерная модель показала наличие на планете огромного незамерзающего океана. «В будущем с помощью более совершенных телескопов мы сможем найти свидетельства существования такой жизни», – добавляют ученые.

Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию в развязанной США войне тарифов против Китая, он перейдет в контратаку, пишет китайская англоязычная газета Global Times. «Мы панируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее», – добавляет издание. Эта публикация связана с тем, что сегодня Дональд Трамп может объявить о введении пошлины на ввозимые в США китайские товары на сумму в 200 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности
Экономика

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину

Раскол православия. Зачем Константинополь отбирает у Москвы Украину
Политика

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:35 Стала известна роль США в покушении на Захарченко Стала известна роль США в покушении на Захарченко
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом
07:23 Милонов предложил ввести в России "сухой закон" Милонов предложил ввести в России "сухой закон"
07:08 Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы
06:29 Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине
06:07 Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
05:48 В ресторане в Солсбери отравились двое россиян В ресторане в Солсбери отравились двое россиян
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
«Поддался панике». Зачем Центробанк повысил ключевую ставку
05:31 Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку Проигравший кандидат в губернаторы Приморья объявил голодовку

Узнай, страна!

15:40 В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско» В Калужской области стартовало строительство швейной фабрики «Мануфактура Боско»
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?
13:26 Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц Омские производители трикотажа оденут казахстанских модниц
11:24 В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» В Саратове завершился этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
10:38 В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков В Калининградской области завершился второй этап мирового чемпионата фейерверков
14 СЕН, 11:29 Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка
13 СЕН, 11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.
Глава ВТБ выступил против доллара, Россия будет строить новые ледоколы и другие новости пятницы
Глава ВТБ выступил против доллара, Россия будет строить новые ледоколы и другие новости пятницы
12 СЕН, 16:24 На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья
12 СЕН, 11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter