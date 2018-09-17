Выборы в Приморье фальсифицировали, ученые научились бороться с наиболее опасным видом рака и другие новости понедельника

Второй тур губернаторских выборов в Приморье закончился скандалом: кандидат от КПРФ Андрей Ищенко побеждал своего соперника единоросса, врио губернатора Андрея Тарасенко на 3% после обработки 97,8% бюллетеней. Однако по результатам обработки 99,1% бюллетеней Тарасенко не только догнал Ищенко, но и опередил его на 1,49%. КПРФ уже заявила о фальсификациях на семи участках, которые были не занесены в систему «ГАС Выборы». Именно на них Тарасенко, средний результат которого на соседних участках колебался в районе 30% голосов, получил по 90-100%. Таким образом, на каждом из семи участков Тарасенко приписали по тысяче голосов. В ЦИК сначала оправдались тем, что в системе «ГАС Выборы» данные появлялись с опережением. Но после заявления Ищенко о бессрочной голодовке, призыва к избирателям выйти на митинг и вторжения сторонников Ищенко в здание администрации Приморья глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов не будут объявлены, пока не будут рассмотрены все жалобы. В свою очередь, как сообщают анонимные источники, в Кремле не знают, что делать с выборами: продавливать или признать поражение. Спасать ситуацию в Приморье отправляется заместитель администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил Константинопольского патриарха Варфоломея в расколе православия и призвал его покаяться, пишет РИА Новости. Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь. «Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения Патриархата России с Вселенским Патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского Патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей Святой Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют незначительное меньшинство украинского народа», – заявил митрополит.

Ученые из Лидского Университета и Института исследования рака Лондона смогли увеличить эффективность препаратов в борьбе против одного из наиболее опасных видов рака – меланомы. Они смогли реактивировать созданный на основе вирусов препарат T-vec, который вводится прямо в пораженные неоперабельной меланомой ткани и вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию, передает РИА Новости.

Планета Проксима b, расположенная на расстоянии в 4,24 светового года от Земли, привлекает особое внимание ученых. Согласно новому исследованию, на Проксиме b может существовать жизнь, сообщает ТАСС. Созданная компьютерная модель показала наличие на планете огромного незамерзающего океана. «В будущем с помощью более совершенных телескопов мы сможем найти свидетельства существования такой жизни», – добавляют ученые.

Пекин не намерен занимать только оборонительную позицию в развязанной США войне тарифов против Китая, он перейдет в контратаку, пишет китайская англоязычная газета Global Times. «Мы панируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее», – добавляет издание. Эта публикация связана с тем, что сегодня Дональд Трамп может объявить о введении пошлины на ввозимые в США китайские товары на сумму в 200 млрд долларов.