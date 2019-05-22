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Выборы в один клик. Где и как в России будут создавать цифровые участки для голосования?

22 Мая 2019 416 0 Политика
Выборы в один клик. Где и как в России будут создавать цифровые участки для голосования?

Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект, согласно которому в Москве будут созданы цифровые участки для голосования на выборах в субъектах РФ. Они должны будут заработать к единому дню голосования, который назначен на 8 сентября 2019 года. Закон предусматривает проведение электронного дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму и внедрение ручного пересчета голосов после подсчета итогов техническими средствами.

Мобильные избиратели

Как говорится в пояснительной записке к закону «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ», цель этих изменений – дальнейшее развитие технологии «Мобильный избиратель». На официальном сайте Госдумы, указано, что  в планах авторов законопроекта – создание дополнительных условий для реализации активного избирательного права россиян.

Протестировать новую технологию цифровых участков предлагают уже в этом году 8 сентября – день, в который состоятся довыборы депутатов Госдумы РФ и ряд региональных выборов.

Если говорить более подробно о самой технологии, то цифровой участок представляет избирательный участок, который «оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, где обладают активным избирательным правом». Каким именно участкам предстоит стать цифровыми, решат представители Центризбиркома.

Регистрация избирателей будет проходить через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», не раньше, чем за 45 дней и не позднее, чем за три дня до дня голосования.

Московский выбор

Сегодня депутаты Московской городской думы приняли закон о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, передает ТАСС.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что к рассмотрению законопроекта во втором чтении были  внесены поправки, в том числе закрепляющие порядок обжалования нарушений избирательных прав при проведении эксперимента по электронному голосованию. Кроме этого, предлагалось уточнить численный состав участковой избирательной комиссии по электронному голосованию.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что для реализации закона планируется создать специальную избирательную комиссию. В ее состав будет входить от девяти до 14 человек. «Важно отметить, что в округе, где будет проходить эксперимент, у избирателей будет право выбрать формат голосования: проголосовать дома или в другом месте через смартфон, или прийти на традиционный избирательный участок», - пояснил Шапошников.

Эксперимент

Как поясняется на сайте Госдумы, цифровые участки – это только эксперимент. Он завершится после выборов 8 сентября. Что с ними будет дальше, будет зависеть от нескольких факторов. Например, от того, получится ли сделать цифровую систему  голосования  прозрачной и удобной для избирателей, и появится  у россиян к ней доверие.

Кроме этого, еще одним документом предлагается внести изменения в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Согласно поправкам, для того чтобы принять участие в голосовании на региональных выборах, достаточно будет иметь временную регистрацию в соответствующем избирательном округе, которая была получена минимум за три месяца до дня голосования.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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