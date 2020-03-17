Всем ли хватит гречки? Что происходит с продуктовыми запасами в России 104 0 Экономика

Восемь недель – на столько хватит запасов продовольствия в российских магазинах. К такому выводу пришли в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В последние дни ритейлеры зафиксировали повышенный спрос на макароны, гречневую крупу, средства гигиены и бытовую химию. Но это – временное явление, считают ритейлеры, хотя они и готовы удовлетворить высокий спрос. До этого граждан успокаивал и Минпромторг: согласно информации ведомства, пустые полки в магазинах связаны с особенностями выкладки товаров, а не с их дефицитом. По словам представителей Минпромторга, торговые сети заранее создали товарный запас.