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Всем ли хватит гречки? Что происходит с продуктовыми запасами в России
17 Марта 2020 104 0 Экономика
Восемь недель – на столько хватит запасов продовольствия в российских магазинах. К такому выводу пришли в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В последние дни ритейлеры зафиксировали повышенный спрос на макароны, гречневую крупу, средства гигиены и бытовую химию. Но это – временное явление, считают ритейлеры, хотя они и готовы удовлетворить высокий спрос. До этого граждан успокаивал и Минпромторг: согласно информации ведомства, пустые полки в магазинах связаны с особенностями выкладки товаров, а не с их дефицитом. По словам представителей Минпромторга, торговые сети заранее создали товарный запас.
Повышенный спрос
- Текущих запасов продовольственных магазинов хватит на восемь недель при текущем спросе. При этом запасы продолжают пополняться, сообщили «Известиям» в АКОРТе.
- Сейчас повышенным спросом пользуются товары длительного хранения – макароны, крупы, консервы, а также средства против заражения коронавирусом – влажные салфетки, туалетная бумага, бытовая химия.
- Ритейлеры работают над обеспечением бесперебойной доставки товаров в небольшие торговые точки. В некоторых магазинах из-за маленьких складских помещений может быть временный дефицит по тем или иным позициям при высоком спросе. Но глобального дефита в стране нет.
- По данным «Утконос Онлайн» на прошлой неделе продажи бакалеи выросли на 171%, товары личной гигиены – на 158%, консервированная продукция – 214%, детское питание – 84%. По данным Delivery Club спрос на продукцию вырос на 20% по сравнению с прошлыми выходными, когда отмечался Международный женский день.
Правительство стремится помочь
- На выходных с представителями торговых сетей встречался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он интересовался ростом спроса на продукты питания и выяснял, нет ли у крупных сетей проблем с перебоями поставок или нехваткой товаров. Ничего из этого сети не подтвердили. Поэтому и правительство не подготовило никаких особых распоряжений для поддержки ритейла, кроме допуска крупных грузовых машин в центр больших городов.
- Минпромторг также разослал ритейлерам письмо, в котором рекомендуется поддерживать в магазинах постоянные запасы нужных товаров. На сегодняшний день АКОРТ при поддержке органов федеральной власти, уделяют внимание вопросам ускорения доставки продукции, которая может стать дефицитной.
Спросу далеко до ажиотажа
- С конца прошлой недели «Магнит» увеличил закупку товаров у поставщиков, но при этом контролирует цены.
- В «Ашане» распродали большие объемы, однако с дефицитом товаров не столкнулись – сотрудники магазинов просто не успевают раскладывать все по полкам. Если сравнивать с прошлой неделей, то продажи мясных консервов и гречневой крупы увеличились в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов – в 1,5 раза, а спрос на туалетную бумагу вырос на 40%. Сеть магазинов не собирается вводить ограничения и поднимать цены.
- Восточно-Сибирская сеть «Комадор» наращивает запасы по тем категориям, которые вызывают повышенный спрос (порядка 100 артикулов).
- В «Ленте» пустых полок нет, заявляют в компании, исключение – один магазин в Москве, однако и там все уже в доступе. Сеть магазинов так же наращивает запасы. При этом представители «Ленты» рассказали «Известиям», что для профилактики компания увеличила количество уборок. Кроме этого, чаще проводится дезинфекция поверхностей и тележек, а также измеряется температура сотрудников.
- У ритейлера Metro полные склады и существенные запасы всех категорий товаров.
- Пока спрос, по мнению торговых сетей, не является ажиотажным и не дотягивает даже до того, что обычно бывает под Новый год.
Просьбы ритейлеров
- При этом продовольственные ритейлеры просят у правительства отсрочку по уплате налогов по НДС. Торговым сетям нужны оборотные средства для финансирования мероприятий по обеспечению санитарной безопасности и закупки большего количества продукции.
- Просят правительство ритейлеры отменить и контрольные мероприятия в торговых залах, кроме тех, что проводит Роспотребнадзор.
- Оперативного оформления таможенной документации и помощи при соблюдении предписаний Роспотребнадзора (например, комплектов защиты для принимающих грузы, масок и дезинфицирующих средств).
- Также ритейлеры просят облегчения правил парковки автомобилей и разгрузки в магазинах, а также выкладки товаров на прилавках.
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