«Все поправки – отступление власти». Депутаты приняли пенсионную реформу во втором чтении

Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе во втором чтении и единогласно одобрила правки президента. Во время рассмотрения закона к зданию парламента пришло несколько сотен человек с флагами КПРФ, «Левого фронта» и Революционной рабочей партии. Чтобы протестная акция не была объявленной, ее было решено представить как встречу депутатов-коммунистов со своими избирателями. В целом митинг был спокойным, около здания усилили охрану, но сотрудники полиции не вмешивались в происходящее.

Поправки нашли консенсус?

Во втором и решающем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении пенсионного возраста. Напомним, что проект принимается в более мягком варианте, чем предполагалось ранее, и с учетом президентских правок. Так, например, россиянки будут выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63, как задумывалось ранее. Кроме этого, поправки предусматривают ранний выход на пенсию для многодетных матерей, прибавки к страховой пенсии для жителей села, сохранение льгот и так далее.

О девяти поправках президента России ранее сообщал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, они предполагают уточнить вопросы занятости, предоставить дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста, определив пятилетний период, который определяет категорию этих лиц, а также рассмотреть вопросы стажа досрочной пенсии и другие важные вопросы. Подводя итоги голосования, спикер Вячеслав Володин заявил: «Поправки нашли консенсус».

Что касается КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», то представители партии заявляли, что их депутаты будут голосовать против реформы, как и предыдущий раз. Объясняя свою точку зрения, они поясняли, что их не устраивает даже смягченный вариант законопроекта с поправками, который предложил Владимир Путин.

Молодежь негодует

На митинге около Госдумы выступали депутаты-коммунисты. Как сообщает BFM, обращаясь к собравшимся, они сравнивали коллег-единороссов с самураями, которые делают харакири. В акции принимал участие и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов: он стоял неподалеку от места акции, держа в руках листок с надписью «Повышение пенсионного возраста – это геноцид».

На митинг пришли и неоднократные участники подобных акций. В их числе – 30-летняя Анастасия Байбикова, которая держала плакат с изображением медведя, разрывающего зубами мешок с пенсиями. Девушка, как и многие россияне, выступает против изменений в пенсионной реформе.

«Считаю все поправки – это отступление власти, они испугались, потому что очень много людей выходило. Считаю, что нельзя принимать этот законопроект ни с какими смягчающими обстоятельствами», – говорит она.

Еще одна жительница Москвы, Анастасия Роженко, чтобы прийти на митинг, специально взяла на работе отгул. Она твердо убеждена: поправки, которые внес президент Путин, кардинально ситуацию не изменили. Объясняя свое решение прийти на митинг, она пояснила:

«Я понимаю, что уже, наверное, эту машину не остановить и вряд ли что-то изменится, но хотя бы показать, что мы не какое-то стадо и нам не все равно». Кроме этого, девушка выразила беспокойство по поводу того, что ее поколение вообще может не дожить до пенсионного возраста. «Но я думаю не только о нашем поколении, но и поколении наших родителей, которые вот-вот должны были выйти на пенсию», – добавила она.

Я не согласен с этим грабежом!

Представители молодежи стали не единственными участниками митинга. О своем протесте против изменений в пенсионной реформе решили заявить и люди старшего поколения. Так, на акцию протеста пришел 54-летний Юрий Николаевич, который живет и работает в центре российской столицы. На митинг он пришел по дороге на работу. К пенсионной реформе он относится весьма серьезно, и считает, что власти хотят ограбить людей.

«Я не согласен с этим грабежом. Зачем мне миллион платить, я их и так могу потратить на себя, чем я кому-то их буду отдавать», – говорит мужчина.

А вот 52-летняя Наталья Сильченко, которая по образованию является врачом, считает, что средняя продолжительность жизни в России не предполагает повышения пенсионного возраста. Говоря о том, что повышение пенсионного возраста на пять лет – это много и тяжело для России, женщина привела личный пример.