Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

За два дня с начала продаж было реализовано порядка десяти тысяч билетов на железнодорожные направления в Крым и обратно. По информации компании-перевозчика, в среднем продажи происходят со скоростью три билета в минуту. Первые поезда по железнодорожной части моста через Керченский пролив пойдут с материковой части 23 и 24 декабря, а обратно из Крыма - 25 и 26 декабря.

Время и расстояние

Старт продаж прямых железнодорожных направлений в Крым ознаменовалось большим ажиотажем, из-за которого в работе официального сайта перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» случались перебои. Тем не менее, только за один день было продано порядка трех тысяч билетов. Первый поезд «Таврия» в Севастополь из Санкт-Петербурга запланирован на 23 декабря. Расстояние между двумя городами будет пройдено за 43,5 часа. Второй «рейс» состоится на следующий день по направлению из Москвы в Симферополь и продлится 33 часа.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на компанию-перевозчика, в российскую столицу поезда будут ходить каждый день, из Санкт-Петербурга — до середины января каждый день, после этого до конца мая — по нечетным числам, и затем все вернется в прежний ежедневный режим.

Если для пассажирского движения железнодорожная часть Крымского моста будет открыта до конца этого года, для грузового – в первой половине 2020 года.

Сложности с билетами

Купить билет в Крым можно тремя способами: через кассы, мобильное приложение либо на официальном сайте перевозчика. Как сообщают СМИ, сайт ГСЭ пока работает с серьезными перебоями. Комментируя ситуацию, представитель ГСЭ объяснил, что на крымском направлении компания управляет вагонами ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД), через железнодорожную инфраструктуру ОАО РЖД и КЖД в географических границах их работы.

В сентябре в Минтрансе проинформировали, что Росимущество закупило 166 вагонов дальнего следования и еще десять локомотивов для передачи их КЖД. Примечательно, что ранее планировалось так называемое изъятие государством данного подвижного состава у ОАО РЖД в в качестве дивидендов, однако от этой идеи было решено отказаться.

Цена дороги

Если говорить о предстоящих железнодорожных перевозках в Крым, то самое востребованное направление на данный момент - «Москва – Симферополь». Цена билета по направлению «Москва – Симферополь» в вагоне-купе будет варьироваться от 2966 руб., в СВ — от 9952 руб.. Стоимость проезда на полуостров из Санкт-Петербурга в плацкарте будет начинаться от 3500 руб., в купе — от 3906 руб. Как рассказали «Ъ» в ГСЭ, субсидирования билетов пока не предусматривается.

Вместе с этим, как отметил директор Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис, в текущем году внутренний спрос из российских городов в Крым увеличился на 56%. Средний чек на перелет туда-обратно сократился на три процента год к году, до уровня 12 306 руб. Из российской столицы стоимость билетов дешевле, рассказал эксперт. В период несезона стоимость перелета из Москвы в одну сторону оставляет в среднем около 2,6 тыс. руб., из Санкт-Петербурга — от 3,9 тыс. руб. То есть в межсезонье дорога в Крым по воздуху и по железной дороге будет мало отличаться по стоимости