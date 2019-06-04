"Возвращение Крыма". Новый президент Украины приехал в Бельгию "на смотрины" ЕС и НАТО

Сегодня Владимир Зеленский на встрече с чиновниками Евросоюза и представителями НАТО обсудит разработанную его командой стратегию о «возвращении» Крыма в юрисдикцию Украины. Эта поездка в Брюссель стала для Зеленского первым официальным визитом за рубеж в качестве президента Украины.

Кто на новенького?

Ранее президент Украины прибыл в Брюссель на встречу с лидерами НАТО и ЕС. Накануне визита он заявил, что планирует начать разговор с европейскими лидерами с вопроса о "давлении на Россию".

Как сообщает «РИА Новости», в преддверии визита Зеленского перед главным зданием Еврокомиссии в Брюсселе подняли украинский флаг. Именно в этом здании президент Украины встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На публике стороны на английском языке обменялись шутками по поводу Порошенко, суть которых сводилась к тому что новый президент Украины лучше старого.

О чем речь шла за закрытыми дверями пока неизвестно. Ранее в СМИ появилась информация что Зеленский не будет общаться с журналистами в ходе всего визита в Бельгию.

На сегодняшний вечер запланирована встреча Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках визита изначально была запланирована также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире на ТК 1+1администрация главы Украины хочет быть прозрачной, но не будет говорить о каких-либо решениях до того как эти решения будут приняты. Она сообщила, что в Брюсселе Зеленский обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО «стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма».

Как неоднократно заявляла Москва, жители Крымского полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН отдали свои голоса за воссоединение региона с Россией. Этот шаг поддержали порядка 95% жителей полуострова.

«Возвращать сознание»

Что касается личной позиции Зеленского, то ее он озвучил еще в ходе инаугурации 20 мая. Тогда он заявил, что Крым и Донбасс – это «украинская земля», а вверенное ему государство ранее потеряло не только свои территории, но и людей. «И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», - подчеркнул новоизбранный лидер Украины.

В этот же день Зеленский провел встречу с представителями Белого дома, которые дружно явились на его инаугурацию. Во время беседы глава Украины озвучил позицию своего предшественника, попросив США усилить давление на Россию. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — подчеркнул Зеленский, поблагодарив американцев за помощь в восстановлении суверенитета его страны.

Как ранее сообщали СМИ, в мае во время встречи с главами МИД Швеции и Польши Марготом Валльстрем и Яцеком Чапутовичем Зеленский заявил о своей надежде на продолжение антироссийских санкций до тех пор, пока как он выразился «все украинские территории не вернутся». В ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял , что готов вести переговоры с Москвой, а после инаугурации категорически от этого отказался.

Запад в приоритете

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, визит Зеленского в Брюссель говорит о том, что Запад остается приоритетом внешней политики Украины. «В некоторой мере визит является символическим, поскольку это первый визит новоизбранного президента за рубеж. Он является символом/маркером внешнеполитических ориентиров Зеленского. Поездка именно в Брюссель означает, что ориентация на Запад остается первостепенной во внешней политике Украины», - написал эксперт на своей странице в Facebook.

При этом, как отмечает аналитик, основными символами являются «смотрины» и «сверка часов» во время поездки в Брюссель. «Команда Зеленского попробует подхватить те направления коммуникации и сотрудничества, которые были у Украины эпохи Порошенко с НАТО и ЕС в части финансирования, военной и политической поддержки», - пишет Бортник. Отмечая, что по факту суть этой поездки будет состоять в том, что это будут «смотрины новой президентской команды».