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«Восток-2018». Почему Европу пугают крупнейшие военные учения России и Китая

3 Сентября 2018 438 0 Тренды Политика
«Восток-2018». Почему Европу пугают крупнейшие военные учения России и Китая

В немецкой деловой газете Handelsblatt вышла статья, в которой рассказывается о российско-китайских учениях «Восток-2018». Авторы публикации высказывают мнение, что таким образом альянсу НАТО демонстрируется военная мощь, а масштабы учений, сравнимые с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и вовсе «воплощают в жизнь страхи Вашингтона».

О чем идет речь

В статье Handelsblatt говорится, что российские военные специально проводят самые масштабные за последние три года учения. Они проходят на фоне все еще напряженных отношений с Западом. Как считают авторы публикации, эти маневры, в которых участвует треть личного состава Российской армии и несколько подразделений из Китая – ни что иное как демонстрация сближения Москвы и Пекина. Таким образом, Китай представляется сильнейшим союзником России, а НАТО посылается сигнал о том, что Россия не пребывает в изоляции. Тем не менее, учения «Восток-2018» проходят именно на востоке России, что «намекает» альянсу на то, что Москва нападать на НАТО не собирается.

Стратегические учения запланированы с 11 по 15 сентября на территории Восточного и Центрального военных округов и конкретно на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае. В них будут принимать участие не только части названных округов, но и корабли Северного флота, а также подразделения ВДВ. Участниками маневров также станут военные Китая и Монголии.

В общей сложности планируется участие порядка 300 тыс. офицеров и солдат, а также 36 тыс. единиц наземной техники. Кроме этого, во время учений задействуют порядка тысячи летательных аппаратов, в том числе и дроны. По оценке экспертов, учения подобного масштаба последний раз проводились в 1981 году, и назывались они «Запад-81».

Стандартные учения

По мнению некоторых российских экспертов, «Восток-2018» – это стандартные учения, поэтому ни о какой агрессии со стороны Москвы говорить не стоит. Как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, России не за что извиняться за учения, поскольку на учениях военные отрабатывают чисто оборонительный сценарий.

«Это стандартные учения, которые заранее были анонсированы, на них были приглашены военные атташе стран-членов НАТО, хотя мы не обязаны были это делать, учитывая, что они проходят за Уралом, но, тем не менее, для открытости мы их пригласили», – цитирует РИА Новости эксперта.

По словам Коротченко, масштаб мероприятий боевой подготовки является беспрецедентным, однако и вызовы в современном мире тоже имеют весьма серьезный уровень. «Мы отрабатываем весь комплекс необходимых мер по обеспечению обороны России и ее готовность реагировать на любые вызовы и угрозы», – добавил он.

Никакого бряцания оружием?

Относительно учений высказался и зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Он прокомментировал сравнение учений «Восток-2018» с операциями Второй мировой войны. В эфире радио Sputnik он заявил следующее: «Нужно понимать, что мы ни в коем случае не строим никаких агрессивных планов. То, что оборонная мощь показана, – это действительно так».

Швыткин уточнил, что на учениях решаются вопросы, связанные с плановым характером: слаживание подразделений и боевая подготовка совместно с подразделениями Китая и Монголии. Парламентарий подчеркивает, что Россия показывает следующее: оборона страны – в надежных руках. «Мы не бряцаем оружием, и не стоит видеть в России противника. Нужно видеть, прежде всего, партнера, с которым, безусловно, нужно считаться», – подводит итог Швыткин.

Страны Запада приглашаются

Кроме европейских СМИ об учениях пишет и американская пресса. Как отмечает Газета.ру, так, Washington Examiner пишет о том, что сотрудничество России и Китая – это не сюрприз. Однако у разведки США есть уникальная возможность понаблюдать за тем, как работают китайская и российская армии.

Как отмечает СМИ, западные специалисты также интересуются тренировкой войск на случай ядерной войны с имитацией взрыва водородной бомбы. Известно, что западные державы приглашены на «Восток-2018» только в качестве наблюдателей.

«Военные атташе государств НАТО в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями. Это предложение сейчас рассматривается», – сообщил и.о. представителя НАТО Дилан Уайт. Позднее он отметил, что альянс будет наблюдать за крупными учениями в России, так как в НАТО считают, что Москва ведет подготовку к масштабному военному конфликту.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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