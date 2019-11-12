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Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»

12 Ноября 2019 291 0 Общество
Воровали миллиардами. Путин потребовал навести порядок в строительстве космодрома «Восточный»

В ходе совещания с членами правительства Президент России напомнил, что при реализации проекта космодрома Восточный произошли хищения на несколько сотен миллионов рублей и заявил, что до сих пор в этом плане не удалось навести порядка. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что претензии главы государства связаны с предыдущим периодом строительства и не имеют никакого отношения к сегодняшнему руководству «Роскосмоса». Эксперты считают что причиной многих проблем стала запутанная проектная документация, которая создает неразбериху и простор для неправомерных действий.

Воруют сотнями миллионов

Владимир Путин назвал  космодром Восточный проектом «практически общенационального характера». Он заявил что, несмотря на все предпринятые усилия, до сих так и не удалось в полной мере навести порядок в вопросах строительства этого объекта.

В процессе  возведения космодрома произошли хищения  выделенных государством  средств  на сотни миллионов рублей и даже после того  как было возбуждено несколько десятков уголовных дел и несколько человек было приговорено к реальным срокам, ситуация остается крайне сложной.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — заявил на совещании в  правительстве Владимир Путин.

Комментируя это заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пояснил, что ранее главе государства предоставили комплексный доклад, в котором говорилось о том, что за все время реализации проекта было похищено 11 млрд рублей. Из этой суммы получилось вернуть только 3,5 млрд. Позднее по факту краж было осуждено 32 человека. На вопрос, относятся ли претензии Владимира Путина к нынешнему руководству «Роскосмоса», Песков ответил отрицательно.

«В настоящий момент из 19 объектов космодрома не завершено строительство пяти. Сейчас в работе у Следственного комитета РФ ещё по тем «хвостам» Восточного пять уголовных дел», — цитирует RT официального представителя Кремля.

Главная проблема

Комментируя ситуацию, лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков отметил, что один из  основных источников проблем строительства Восточного - сложная и запутанная проектно-сметная документация, которая по факту нуждается в коррекции и серьезных правках.

«В проектно-сметной документации уже все запутались, а ведь крайне важно оперативно корректировать устаревшие разделы, объективно учитывать новые решения и инфляционные показатели. Это защитит от жуликов и поможет добропорядочным строителям, которые в противном случае могут быть необоснованно привлечены к ответственности», — цитирует Цветкова РИА Новости.

Что касается заявления Путина, то это, как отмечает эксперт, говорит о том, что у «Роскосмоса» существует необходимость более серьезно сосредоточиться на антикоррупционной деятельности на объекте. Кроме этого, нужно также заняться проработкой механизмов обеспечения прозрачности затрат, чтобы общество видело эти изменения.

Практически сразу  в СМИ появились заявления высокопоставленный сотрудников госкорпорации "Роскосмос" о том, что Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома «Восточный» и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений. Как пишут РИА Новости, в ГК «Роскосмос»  напоминают, что именно после назначения Рогозина  был расформирован "Спецстрой  России" и арестовано большинства его руководителей.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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