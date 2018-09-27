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Генерал-губернаторы. Зачем Путин меняет глав регионов после провала на выборах

27 Сентября 2018 255 0 Тренды Политика
Генерал-губернаторы. Зачем Путин меняет глав регионов после провала на выборах

По российским регионам прокатилась волна губернаторских замен. Сразу в трех областях произошли перестановки в губернаторском корпусе: губернаторы попросили перевести их на другую работу. Как считают эксперты, это не последние перемены: по их словам, в список отставников может пополнить до десяти руководителей.

Долгожители

В минувшую среду в отставку «в связи с переходом на другую работу» свои посты покинули губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Как пишет РБК, волна отставок планировалась еще до дня голосования 9 сентября. Как пояснил источник, президенту России «нравится курс на обновление губернаторского корпуса».

По словам других источников, в ближайшее время свою должность может покинуть и глава Курской области Александр Михайлов. Не исключено, что список отставников может пополнить губернатор Липецкой области Олег Королев. Примечательно, что Королев и Михайлов являются политическими долгожителями: первый возглавляет область с 1998 года, второй – с 2000 года.

Срок полномочий 59-летнего Александра Жилкина истекал в следующем году. Как отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, власти проводят замену губернаторов, чьи полномочия заканчиваются через год. Это нужно для того, чтобы было время подготовить и.о. губернатора к выборам. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен замглавы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов.

Жилкина эксперты относят к категории губернаторов, находящимся в «подвешенном состоянии». По мнению политолога Евгения Минченко, аналогичная ситуация обстоит с главами Курской, Липецкой, Вологодской областей. Эксперт отмечает, что Александр Жилкин достаточно долго находился в кресле губернатора.

Кожемяко спешит на помощь

Изменения коснулись и Сахалинской области. Стать главой Приморского края президент Владимир Путин предложил Олегу Кожемяко, вместо врио главы региона Андрея Тарасенко, который не смог выиграть выборы (напомним, что итоги из-за множественных нарушений признали недействительными). В разговоре с «Ведомостями» Кожемяко рассказал, что он сам попросил Путина назначить его главой Приморья. Такое желание вполне объяснимо: Кожемяко уроженец Приморья, в этом же регионе он также начинал работать.

Примечательно, что Кожемяко имеет солидный опыт регионального управления. Он стал первым губернатором, который берет управление уже над четвертным регионом. Так, в 2005–2007 годах он был главой Корякии, в 2008–2015 годах – Амурской области, а на Сахалин он перебрался в сентябре 2015 года, после того, как в отставку ушел арестованный Александр Хорошавин.

По словам собеседника издания, Приморью, безусловно, был необходим либо действующий губернатор, либо кто-то «уровня федерального замминистра». «Поэтому был выбран Кожемяко. Хотя это для Приморья фигура местная, но конфликтная», – отмечает источник. Ключевую роль сыграло два факта: Кожемяко – местный уроженец и хороший управленец, причем, антикризисный. Кроме этого, у него есть еще одно преимущество, подчеркивает собеседник: «Он независим от других элит. Его можно назвать губернатором-тяжеловесом».

Что касается Тарасенко, который стал третьим отставленным в среду губернатором, то, по информации человека, знающего ситуацию в руководстве Приморского края, не исключено, что экс-врио главы региона может занять должность замминистра транспорта. Последние несколько дней он находился в Москве, где проходили встречи в администрации президента, а также с помощником президента Игорем Левитиным.

Региональный вариант Шойгу

По словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, волна сентябрьских назначений была ожидаема. Он также отметил, что, вероятно, будет более десяти губернаторских перестановок.

«И по Жилкину, по астраханскому были вопросы. И по Кабардино-Балкарии были вопросы, причем там с КБР отдельная история. С Приморьем тоже все абсолютно понятно, Кожемяко – это такой региональный вариант Шойгу, когда надо, Кожемяко спешит на помощь, чтобы стабилизировать ситуацию в сложном Дальневосточном регионе», – отметил эксперт.

По поводу того, сможет ли Кожемяко выиграть выборы, Добромелов считает, что в дальнейшем все будет зависеть от его предвыборной кампании.

«Если шаги будут сделаны грамотные и правильные, тем более он хорошо понимает регион, он понимает специфику региона, понимает сложности, с которыми он столкнется в регионе, если работа будет проведена правильно, выстроена правильно и будет диалог с жителями, а не попытки элитных договоренностей, то тогда от этого будет толк», – заключил аналитик.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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