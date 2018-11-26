Военное положение на Украине и уголовное дело в России. Как страны снова оказались на пороге войны

Президент Украины Петр Порошенко без возражений принял идею ввести на территории страны военное положение. Причиной этому послужил инцидент в Черном море, который произошел в воскресенье с участием украинских военных кораблей и пограничников Российской Федерации. Более того, Порошенко, «не собираясь ни с кем воевать», привел армию Украины в состояние полной боевой готовности. Окончательное решение о введении на Украине военного положения будет принято сегодня в Раде – оно в интересах Порошенко, перспектива переизбрания которого в марте 2019 года близка к нулю.

Украина к бою готова

Амия Украины приведена в состояние полной боевой готовности. Соответствующее распоряжение было принято с учетом решения, которое ранее утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения на 60 суток в связи с событиями в Керченском проливе.

Также сообщается о приведении в полную боевую готовность сотрудников Службы безопасности Украины. «Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб России и дестабилизации ситуации внутри страны», – говорится в сообщении ведомства. В частности укрепляются границы с РФ.

Со своей стороны Петр Порошенко в ходе чрезвычайного заседания поддержал введение военного положения на Украине сроком на 60 суток. Это решение также поддержали все участники встречи, включая главу правительства Владимира Гройсмана. Правда, для его реализации требуется поддержка Верховной Рады. Вместе с этим Порошенко пообещал, что Киев не начнет наступать на Донбасс, и не будет проводить мобилизацию.

С чего все началось

Вчера военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли границы Российской Федерации, нарушив тем самым статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Суда зашли на временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. На все требования сопровождавших их российских катеров и кораблей прекратить опасные действия они никак не реагировали.

В итоге было принято решение о применении оружия и все три корабля были задержаны на расстоянии примерно 20 км от границы России и в 50 км к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Как уточняется, в ходе инцидента было ранено трое (по другой информации – шестеро) украинских военных. Ранения оказались легкими. Вся необходимая помощь была оказана. Угрозы для жизни нет. Задержанные корабли отправлены в Керчь.

История закончилась тем, что Россия приняла решение о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением государственной границы. После чего Москва сделала запрос на созыв срочного заседания Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Согласно предварительной информации, встреча должна состояться в понедельник в 11:00 (19:00 мск).

Россия подчеркивает: катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были задержаны после того, как они нарушили госграницу России и отказались отвечать на законные требования российских пограничников. Не исключено, что это была преднамеренная провокация со стороны Украины.

Примитивная схема

Ситуацию в Керченском проливе прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В разговоре с RT он высказал версию о том, властям Украины нужно введение военного положения для того, чтобы нарушить предвыборный процесс и «спасти» низкий рейтинг действующего президента.

«Примитивная схема нарушить избирательный процесс накануне выборов президента на Украине… Военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему, которым является господин Порошенко. Вот и все, просто у него низкие рейтинги. Чтобы другие кандидаты не могли нормально агитацией заниматься, чтобы держать на контроле ситуацию. Честных демократических выборов на Украине теперь не будет», – подчеркнул Александр Шерин.

Зампредседателя, отметил, что поводом для введения военного положения стали «три ржавые консервные банки», которые пересекли границу России. Говоря о развитии событий, он предположил, что реакция Запада будет совсем не в пользу России, так как «мировое сообщество давно спит».