Военная операция Турции, бюджетный маневр и социальная сфера, создается опорный банк для ОПК 618 0 Итоги дня

В минувшую субботу Турция объявила о том, что начинает в Сирии военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС). Какие цели преследует Эрдоган?

На Гайдаровском форуме обсуждалось увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в рамках так называемого бюджетного маневра на 1,5-2% ВВП. Как бюджетный маневр скажется на социальной сфере и будет ли он эффективным? Мнения наших экспертов.

Сергей Лавров заявил, что США не хотят, чтобы курды вступали в диалог с Дамаском, и всячески поощряют сепаратистские настроения в их рядах.

Военный атташе посольства КНР в России заявил, Китай и Россия должны совместно противостоять давлению Вашингтона.

В российском правительстве было принято решение создать опорный банк, который будет работать с деньгами оборонно-промышленного комплекса. Зачем это надо и что изменится?

В российском правительстве признали, что часть критики, которая обрушилась на «закон Яровой» все-таки является справедливой, и решили его смягчить. К чему это приведет?