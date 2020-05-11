Власти запускают печатный станок. Путин «очень боится» тратить резервы 1100 2 Экономика img_copyright

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказала россиянам в материальной помощи из-за возможного разгона инфляции, к которой, по ее словам, приведет печатание денег. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия не обладает резервной валютой и потому не может печатать деньги для помощи гражданам. Сказав «нет» россиянам, оставшимся один на один со своими проблемами, Набиуллина и Силуанов договорились «произвести на свет» 1,5 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Об этом решении пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. По-другому они, кажется, действовать не могу – Путин «очень боится» потратить резервы.