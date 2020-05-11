Капитал страны
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Власти запускают печатный станок. Путин «очень боится» тратить резервы
11 Мая 2020 1100 2 Экономика
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказала россиянам в материальной помощи из-за возможного разгона инфляции, к которой, по ее словам, приведет печатание денег. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия не обладает резервной валютой и потому не может печатать деньги для помощи гражданам. Сказав «нет» россиянам, оставшимся один на один со своими проблемами, Набиуллина и Силуанов договорились «произвести на свет» 1,5 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета. Об этом решении пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. По-другому они, кажется, действовать не могу – Путин «очень боится» потратить резервы.
Масштаб дыры
- В 2020 году впервые с 1990-х правительство начнет финансировать дефицит бюджета с помощью печатного станка. Нефтяные войны, победа над производителями сланцевой нефти в США, необъявленный, но введенный карантин – все это привело к тому, что Россия потеряла каждый пятый рубль, который должен был поступить в бюджет. Если говорить точнее – 4,4 трлн руб. стоили российскому бюджету нефтяные споры и коронавирус.
- Россия столкнулась с «новой нормальностью»: цены на нефть, по всей видимости, выше 30 долларов за баррель еще долго не поднимутся. Профицитный последние годы бюджет станет дефицитным. Однако российские власти не умеют работать с дефицитом, поскольку вся экономическая политика направлена на изъятие средств из экономики в бюджет и на счета госкорпораций. Занимать России международное сообщество не спешит: мешают санкции, агрессивная и непредсказуемая внешняя политика, плохое управление экономикой, ухудшение структуры экономики и отсутствие перспектив роста.
- Дефицит в более чем 4 трлн руб. Россия должна закрывать собственными средствами. В Фонде национального благосостояния (ФНБ) после покупки правительством Сбербанка остается чуть меньше 10 трлн руб. Но Минфин растягивает удовольствие от пользования резервами – подушку безопасности спустят на 2 трлн руб., а еще 1,5 трлн руб. напечатает Центробанк. Недостающий триллион возьмут из не потраченных денег в 2019 году – тех денег, которые были сформированы за счет повышения НДС с 18% до 20% (и, потенциально, средств, которые должны быть возвращены россиянам, поскольку это их деньги, заплаченный государству за покупку любого товара в размере 2% от его стоимости).
Потому что страшно
- Деньги начнут печатать уже в мае. Поступать они будут через банковскую систему. Схема выглядит так: ЦБ производит эмиссию, банки покупают у Минфина облигации федерального займа (ОФЗ) и передают их под залог тому же Центробанку. Таким образом, ЦБ будет финансировать через банки накачку государственного долга.
- Операции по продаже ОФЗ под деньги Центробанка будут проводиться каждый месяц. Бумаги можно будет купить сроком погашения через месяц и через год. Первый аукцион по продаже месячных облигаций пройдет в конце мая, а годовых – в конец июня.
- Сложная схема разработана в связи с тем, что ЦБ не имеет права финансировать дефицит бюджета с помощью печатного станка. Но регулятору разрешается вливать деньги в банки под залог, чем он и займется. Хотя чисто формально подобный способ поддержки бюджета уже был отработан в марте – тогда ЦБ выдал банкам 785 млрд руб., 300 млрд руб. из которых пошли на покупку ОФЗ у иностранных инвесторов, бежавших из российских бумаг.
- До этого бывший замминистра финансов и зампред ЦБ Олег Вьюгин говорил, что президент Владимир Путин «очень боится» тратить средства ФНБ. «ФНБ потратил – и ничего больше нет. Психологически становится дурно», – отметил Вьюгин. Россиянам же становится психологически дурно от отсутствия каких-либо средств в острой фазе кризиса. Несмотря на страхи российской власти такие страны, как Аргентина, находящиеся на грани дефолта и не имеющие резервов, печатают деньги не для бюджета, а для поддержки граждан. Никакого всплеска инфляции и макрофинансовых проблем при этом в Аргентине нет.
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Что-то в последнее время Обнуленный всего бояться стал))))
да кому мы нужны простые граждане, cдохнем да и ладно.