Власти скрывают план отказа от доллара, в Россию переехало 800 тыс. соотечественников и другие новости среды

Россия заняла 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономик (Global competitiveness Index). К сильным сторонам составители рейтинга, помимо макроэкономической стабильности (55 место в мире), отнесли также размер внутреннего рынка (6 место) и проникновение IT и современных коммуникаций (25 место). К слабым сторонам отнесены качество институтов (72 место), развитость финансового рынка (86 место) и здоровье населения (100 место).

Американские санкции привели к «неожиданному подъему» в российской экономике, пишет The Wall Street Journal. Это связано с ростом цен на нефть и ослаблением рубля. Так, санкции Вашингтона против Тегерана привели к росту цен на нефть на 14% по сравнению с августом. Это позволило российским экспортерам значительно увеличить выручку. В частности, котировки российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла» в 2018 году поднялись на 56 и 39% соответственно. Рубль, в свою очередь, подешевел на 15% по сравнению с апрелем месяцем, что привело к росту конкурентоспособности российских товаров.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 8,4 млрд руб. на реализацию проектов экономического роста в Дальневосточном федеральном округе, передает РИА Новости. Эти средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, развития транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, промышленных проектов. В частности, речь идет о развитии аэропорта Хабаровска, строительстве мостового железнодорожного перехода Нижнеленинское – Тунцзян, модернизации портовой инфраструктуры, развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», строительстве горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» и создании целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.

Около 800 тыс. человек переехали в Россию за годы работы госпрограммы по переселению соотечественников, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Работа по собиранию наших людей в рамках реализации госпрограммы становится все более многоплановой. Складываются предпосылки для возобновления процесса переселения староверов из стран Латинской Америки. Интерес к возвращению в Россию проявляют старообрядцы, проживающие на территории Прибалтики. По-прежнему высок процент участников госпрограммы – переселенцев из республик Средней Азии», – приводит слова дипломата «Интерфакс».

Правительство разрабатывает план дедолларизации российской экономики. Детали плана пока не раскрываются. Сейчас происходит согласование его положений между Минфином, Минэкономразвитием и ЦБ, передает ТАСС. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассчитывает, что план может быть принят уже до конца этого года. Дедолларизация не означает отказ России от доллара и не коснется валютных депозитов россиян, подчеркивают в правительстве.