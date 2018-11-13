Вклады без признаков жизни. Власти хотят забирать «мертвые деньги» в свою пользу

В следующем году в Государственной думе может быть принят закон, согласно которому невостребованные банковские вклады и ценные бумаги будут изыматься в пользу государства, в то время как на данный момент ими распоряжаются сами банки. Не исключено, что для хранения этих денег даже будет создан специальный фонд. По словам ряда экспертов, речь идет о нескольких миллиардах «забытых» рублей.

Все оформлено и просчитано

Российские власти уже оформили и просчитали инициативы по изъятию невостребованных банковских вкладов в пользу государства, о чем рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось… Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», – сказал депутат.

По словам Аксакова, тема о создании специального госфонда, где будут аккумулироваться «спящие» средства – вопрос дискуссионный. Он также отметил, что подобная участь «может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды».

«Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», – пояснил депутат. Он добавил, что в данном случае речь идет о нескольких миллиардах рублей, а также о финансах, которые находятся на банковских вкладах, и чьи владельцы «не подают признаков жизни», и родственники (наследники) также не обращаются за ними.

Тонкости

Если рассматривать тему наследования вкладов, то этот вопрос может стать довольно-таки хлопотным. Эксперты отмечают, что у наследников, особенно, когда речь идет не о близких родственниках, довольно часто возникают сложности с поиском и получением вкладов. Поиск вкладов, как отмечал в беседе с Газетой.ру юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев, происходит исходя из того, что им известно от наследодателя.

В случае если нет никаких соответствующих документов, то наследникам надо будет искать деньги, пользуясь услугами нотариуса, который выдает отдельный документ, свидетельствующий о праве на наследство на счета и вклады. Но один такой документ стоит примерно 1000 руб. Поэтому наследники направляют их не во все банковские организации. Вот и получается, что, если наследники так и не востребуют деньги с вклада, то они остаются в распоряжении банка.

В «Хоум Кредите» поясняют: если условиями вклада не предусмотрена пролонгация, то денежные средства поступают на счет «до востребования», где и хранятся. А вот как поясняет директор департамента продуктов и банковских технологий «Росгосстрах банка» Олег Галеев, вклад, который был открыт в банке на определенное лицо, может в автоматическом режиме пролонгирован до той поры, пока он действует.

«Банк в любой момент может внести изменения в свою продуктовую линейку по вкладам. В случае если на момент окончания вклада такого вклада уже нет в линейке банка, то он автоматически пролонгирован быть, соответственно, не может, и тогда вся сумма вклада с процентами переходит на расчетный счет», – поясняет эксперт.

Не городите фонды

По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, на сегодняшний день объем невостребованных вкладов в банках России очень мал и особой проблемы не представляет, поэтому создание специального государственного фонда, где они будут храниться – идея нецелесообразная.

Вместе с этим, как до этого в беседе с РИА Новости отмечал председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сегодня идет изучение предложений о передаче в бюджет из банков невостребованных вкладов. При этом сумма так называемых «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов исчисляется несколькими миллиардами рублей. Он также говорит том, что создание спецфонда для аккумулирования этих средств имеет ряд вопросов.

«На мой взгляд, это решение несуществующей – точнее, не слишком значимой и скорее технической проблемы. Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков. За рубежом проблема невостребованных вкладов есть, но фондов не городят», – заключил Табах.