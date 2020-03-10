Витамин нефти. Назвали регионы России с самым крепким «экономическим здоровьем»

Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» показало высокий рост уровня экономического здоровья столиц и нефтедобывающих российских регионов по итогам 2019 года Укреплять экономику всех субъектов федерации кабинет министров собирается реализацией нацпроектов, изменениями в системе госзакупок и управления госинвестициями.

Лидеры и антилидеры

Аналитики, проводившие совместное исследование «Эксперт РА» и «Росконгресса», оценили как высокий уровень экономического здоровья в 8 регионах, как умеренно высокий – в 12 регионах, на уровне выше среднего находятся 19 регионов и среднего – еще 11. Что касается остальных 35 субъектов федерации, то их уровень их нынешнего развития оценен как «ниже среднего» и «низкий».

В ТОП-10 регионов с самым высоким индексом экономического здоровья по итогам 2019 года вошли Москва (индекс 98%), Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%), Республика Татарстан (70%), Магаданская (65%) и Ленинградская области (64%).

Отмечается, что лидируют регионы, имеющие так называемую «институциональную ренту» - прибыль за счет столичных привилегий, оптимальное соотношение долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

В «десятку» антилидеров с самым низким индексом экономического здоровья вошли республики Тыва (-70%). Ингушетия (-66%) Карачаево-Черкесия (-64%), Калмыкия (-63%), Забайкальский край (-55%), Курганская область (-54%), республики Кабардино-Балкария (-53%) и Бурятия (-51%), Алтайский край (-51%) и Чеченская республика (-49%).

Аутсайдеры имеют совсем небольшой сырьевой сектор, неразвитый корпоративный сектор, у их экономик высока зависимость от бюджетных вливаний.

Факторы экономического здоровья

Резкий рост в прошлом году продемонстрировала Сахалинская область – по индексу экономического здоровья она заняла второй место в стране – сразу после Москвы.

Этот рывок (плюс 59%) обеспечила реализация инвестпроекта «Сахалин-1» - добыча нефти на шельфе.

От нефтедобывающих компаний вдвое увеличились поступления налога на прибыль, а доходы консолидированного бюджета субъекта РФ в прошлом году выросли почти на четверть. Кроме того, в Сахалинской области выросли реальные доходы населения, объем розничной торговли и платных услуг населению.

Помимо Сахалина экономического здоровья прибавилось практически у всех нефтедобывающие регионов. По мнению экспертов даже обвал цен на мировом рынке нефти и пресловутый коронавирус не смогут это здоровье испортить.

Именно сырьевые регионы России сегодня притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные трудовые ресурсы, обеспечивая рост социально-экономических показателей в целом.

При этом происходит «перетягивание одеяла» от других «несырьевых» регионов, создавая диспропорции в социально-экономическом развитии территорий страны.

Впрочем, в прошлом году, когда не было ни мощных импульсов к росту, ни шоковых событий в экономике, в 59 субъектах федерации наблюдалась умеренно позитивная динамика. Успешные регионы получили хорошие результаты за счет повышенного интереса инвесторов к их ресурсам и емкости рынков.

Рост был даже в отстающих регионах. Но, по мнению аналитиков, у аутсайдеров он стал заметным из-за невысоких стартовых позиций, так называемого «эффекта низкой базы».

Улучшению ситуации в регионах в 2019 году способствовали такие факторы как замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора.

Решения и прогнозы

Но в этом году экономическая ситуация сильно осложнилась.

Сначала распространение коронавируса, связанные с этим карантины, проблемы с поставками из Китая, проблемы на сырьевых и фондовых рынках.Теперь вот – срыв сделки ОПЕК, лихорадка на нефтяных биржах, обвал рубля…

Но российские власти полны сдержанного оптимизма.

Так, глава Минэкономразвития РФ отметил, что наблюдаемые сегодня колебания рынков масштабны, но подобное уже случалось.

А макроэкономическая политика выстроена так, чтобы обеспечить устойчивость российской экономики.

Максим Решетников заявил, что по поручению председателя Правительства РФ готовятся изменения в систему управления капвложениями, которые должны повысить эффективность госинвестиций на федеральном и региональном уровнях. Как пишут РИА «Новости» он подчеркнул, что государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить такие поправки к 44-му 223-му федеральным законам, чтобы работа по нацпроектам пошла четче и быстрее, а процедура госзакупок стала прозрачной и эффективной.

При этом, как сообщает «Эксперт», вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено создать комиссию по региональному развитию, в состав которой войдут как губернаторы, так и федеральные чиновники. Комиссия будет собираться еженедельно, чтобы «снимать все проблемы», которые возникают при исполнении нацпроектов.

Аналитики «Эксперт РА» полагают, что улучшение экономического здоровья регионов возможно только при федеральной поддержке — через реализацию национальных проектов и исполнение президентских указов по повышению благосостояния и качества жизни населения.

При этом понадобятся такие меры как стимулирование инвестиций, инноваций и венчурного финансирования.

Если все это будет сделано, то, по мнению экспертов, первые положительные изменения можно будет наблюдать уже по итогам 2020 года.

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