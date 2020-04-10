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«Весь народ России» купил Сбербанк. Правительство сбило цену на 300 млрд рублей
10 Апреля 2020 58 0 Экономика
Из 13 трлн руб. Фонда национального благосостояния, который принадлежит народу России, правительство потратило 2,139 трлн руб. на выкуп 50% акций государственного Сбербанка, принадлежавшего государственному же Банку России. Таким образом, средства Фонда были переложены из одного государственного кармана в другой, но при смене номинального собственника будут использоваться для поддержки «макроэкономической» стабильности, а не конкретных граждан и бизнеса. Глава Сбербанка Герман Греф назвал при этом главным выгодоприобретателем от сделки «весь народ России».
Сбербанк ушел правительству
- Министерство финансов России досрочно завершило выкуп 50% акций Сбербанка у Банка России. Средства на покупку были выделены из Фонда национального благосостояния, в котором теперь чуть меньше 11 трлн руб. по текущему курсу. Достижением стало снижение цены актива – с 2,5 трлн до 2,1 трлн руб.
- Каждая акций банка обошлась «народу России» в 189,44 руб. Еще в феврале, когда сделка формировалась, акции стоили 254,5 руб., а 9 апреля – 203,6 руб. Так что итоговая цена оказалась на 300 млрд руб. меньше ранее обсуждавшейся.
- В Минфине и Банке России объяснили, что за основу была взята средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка за последние 30 торговых дней на Московской бирже (на эти дни пришлась максимальная волатильность из-за падения нефтяных цен и девальвации рубля).
- Центробанк сохранил за собой 1 акцию Сбербанка для заключения акционерного соглашения с правительством, которому были переданы 50% акций. Когда соглашение будет заключено, акция перейдет в собственность правительства (это произойдет не позднее 6 мая).
- Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что менеджеры компании продолжат придерживать прежней стратегии, цель которой создание современных сервисов для клиентов, технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли. Перед продажей Греф отмечал: если будет принята другая стратегия развития, он покинет банк. Это же сообщение он довел до президента Владимира Путина. При этом главе правительства Михаилу Мишустину Сбербанк нужен как платформа для цифровизации экономики.
- Возможность купить Сбербанк на средства Фонда национального благосостояния появилась 18 марта, когда Путин подписал указ, разрешающий сделку. До кризиса выкупить Сбербанк у Центробанка власти хотели, чтобы вывести деньги из Фонда и тратить на национальные проекты без соблюдения правил Фонда, которые прописаны в законе. То, что Центробанк владел контрольным пакетом акций в Сбербанке, было также прямым конфликтом интересов – регулятор определял финансовую политику в государстве и управлял крупнейшим государственным банком.
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