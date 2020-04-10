«Весь народ России» купил Сбербанк. Правительство сбило цену на 300 млрд рублей 58 0 Экономика

Из 13 трлн руб. Фонда национального благосостояния, который принадлежит народу России, правительство потратило 2,139 трлн руб. на выкуп 50% акций государственного Сбербанка, принадлежавшего государственному же Банку России. Таким образом, средства Фонда были переложены из одного государственного кармана в другой, но при смене номинального собственника будут использоваться для поддержки «макроэкономической» стабильности, а не конкретных граждан и бизнеса. Глава Сбербанка Герман Греф назвал при этом главным выгодоприобретателем от сделки «весь народ России».