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Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка
3 Марта 2020 161 0 Экономика
Центробанк продаст правительству 50% + 1 акцию Сбербанка за средства из Фонда национального благосостояния, но вернет в бюджет часть суммы (500 млрд руб.) не 1 июня 2020 года, как говорится в документе о сделке, а не ранее 1 декабря этого года. В Центробанке объяснили задержку в выплате «волатильностью рынков» и заботой о защите «интересов бюджета». Всего правительство потратит 2,55 трлн руб. ФНБ на выкуп у Банка России государственного Сбербанк.
Волатильность рынков
- Всего Центробанк получит за 50% + 1 акция Сбербанка рыночную стоимость – 2,55 трлн руб. Однако он должен вернуть в бюджет 1,25 трлн руб. в течение 2020-2023 годов. Еще более 0,5 трлн руб. долговых требований к Сбербанку ЦБ передаст правительству и госкорпорации ВЭБ.РФ, а 700 млрд руб. оставит себе – на покрытие убытков от санации банков.
- Продажа Сбербанка от государственного Центробанка правительству за счет средств Фонда национального благосостояния производится для того, чтобы израсходовать часть средств Фонда без выполнения требований самого Фонда к расходованию его средств. По сути, это перекладывание денег из кармана в карман, но без соответствующих обязательств. Центробанк также против мировых стандартов владел крупнейшим банком в стране и регулировал деятельность банков, что вызывает конфликт интересов.
- Первые 500 млрд руб. Центробанк должен был выплатить в бюджет до 1 июня 2020 года. Эти деньги должны были пойти на реализацию мер из послания президента Путина, говорил министр финансов Антон Силуанов. Но не в текущем году, а в 2021-2022 годах – по 300 и 400 млрд руб. соответственно. В 2021-м Центробанк обязан передать бюджету 650 млрд, а в 2022 году – 400 млрд руб. Поэтому для правительства неполучение денег от продажи Сбербанка не является критичным в 2020 году.
- Однако в Центробанке обеспокоились «волатильностью рынков» и предложили перенести на полгода выплаты в бюджет. Об этом сообщила зампред Центробанка Ксения Юдаева. За ее словами стоит то, что по правилам перед продажей контрольного пакета держатель акций должен сделать оферту миноритарным акционерам. Выкупать акции у миноритариев Центробанк должен по цене, которая аналогична стоимости сделки в расчете на акцию. Сама же цена рассчитывается как средняя за полгода до сделки.
- Акции Сбербанка снизились в конце февраля и начале марта из-за паники по поводу распространения коронавируса за пределы Китая. В связи с этим стоимость возможного выкупа акций у миноритариев могла бы быть выше текущей рыночной стоимости. Также может вырасти число желающих принять участие в сделке и увеличить свой пакет акций. Поэтому Центробанк предложил перенести сроки сделки.
В правительстве спокойны
- В правительстве готовы оказать поддержку просьбе Центробанка и передвинуть сроки перечисления в бюджет доходов, которые будут поступят после продажи Сбербанка и передачи прав требований к ВЭБу и Сбербанку с 1 июня на 1 декабря. Как заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев, он не видит в этом никаких рисков для бюджета.
- Колычев также заявил, что для бюджета важным является факт использования данных доходов на финансирование расходов. «Это возможно сделать, если доходы поступят в любой день текущего календарного года. Если ЦБ РФ нужно больше гибкости по таймингу перечисления – правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Здесь нет никаких рисков для бюджета. Я бы это отметил», – заключил замминистра. Он добавил, что для бюджета самым важным является факт поступления доходов до конца календарного года, при этом, когда именно это произойдет, «не критично».
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