Вернем, но позже. Зачем Центробанк хочет удержать деньги от продажи Сбербанка 161 0 Экономика

Центробанк продаст правительству 50% + 1 акцию Сбербанка за средства из Фонда национального благосостояния, но вернет в бюджет часть суммы (500 млрд руб.) не 1 июня 2020 года, как говорится в документе о сделке, а не ранее 1 декабря этого года. В Центробанке объяснили задержку в выплате «волатильностью рынков» и заботой о защите «интересов бюджета». Всего правительство потратит 2,55 трлн руб. ФНБ на выкуп у Банка России государственного Сбербанк.