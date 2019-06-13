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Великий и могучий. Россия готова удвоить расходы на распространение русского языка в мире

13 Июня 2019 290 0 Общество
Великий и могучий. Россия готова удвоить расходы на распространение русского языка в мире

Министерство просвещения России разработало целевую программу «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ». На реализацию программы отведено шесть ближайших лет – с 2019 по 2025 годы. Бюджет всех мероприятий составит 7,4 миллиарда рублей. Это в два раза больше бюджета предыдущей программы популяризации русского языка и культуры, которая реализуется с 2015 по 2020 годы.

Говорите по-русски

Около 300 миллионов жителей Земли сегодня говорят по-русски. Из них 146 миллионов – это население Российской Федерации. Кроме того, свободно владеют русским жители Белоруссии, Украины, Казахстана, Латвии, а также эмигранты, рожденные и прожившие многие годы на территории русскоговорящих стран.

Президент международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в городе Санкт-Петербурге Людмила Вербицкая утверждает, что уже полмиллиарда людей владеет русским языком в мире. Силами Министерства просвещения, государственных структур в лице Россотрудничества и Рособрнадзора планируется добиться того, чтобы к 2025 году в мире стало вчетверо большее людей, говорящих, понимающих и любящих наш «великий и могучий».

Стратегия продвижения

Обучать русскому языку всех желающих будут как офф-лайн так и он-лайн. Словари, справочники, учебные пособия по русскому языку будут напечатаны типографским способом, а также выгружены в Интернете в электронном виде.

За рубежом будет открыто около 70 образовательных центров, обучение в которых будет вестись на русском языке, включая различные научные дисциплины.

Российские высшие учебные заведения будут привлекать еще больше иностранных студентов с целью популяризации российской культуры и языка, а российские преподаватели - еще больше времени проводить в заграничных командировках, налаживая межкультурные связи. Организуют курсы повышения квалификации для 173 тысяч педагогов.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает правильной идею распространения русского языка, поскольку это «мягкая сила», помогающая продвигать Россию и ее культуру.

Однако, по его мнению, необходим жесткий контроль над расходами по целевой программе, а продвигать русский  язык нужно  не только в ближнем зарубежье, но и в странах Азии, Африки, Латинской Америки – там, где бывает много российских туристов и есть интересы у российских компаний.

План действий

Эксперты  считают, что требуется стратегическое планирование по распространению русского языка в мире, учитывающее межгосударственные интересы не только в области культуры, но и в бизнесе, экономике, политике.

Проектом программы Министерства просвещения РФ предусмотрена организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за рубежом. Будут проводиться  конкурсы, фестивали, выставки, в центре которых будет русская культура и языковое наследие. Предусмотрено создание единой электронной базы всех методических и учебных ресурсов по изучению русского языка, он-лайн школ, игр, тренажеров в Интернете, а также организация курсов русского языка как родного, неродного и иностранного по всему миру. Планируется обеспечить национальные республики, входящие в состав РФ учебной литературой и квалифицированными преподавателями, а также  развивать сотрудничество с русскими школами и учебными заведениями в других государствах.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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