Век до Москвы. Почему российским городам нужно сто лет для достижения экономического уровня столицы?

Чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта среднему российскому городу -«миллионнику» необходимо целое столетие – к такому выводу пришли эксперты КБ «Стрелка». Произойдет это в том случае, если сохранится сложившаяся до 2017 года динамика развития и власти не смогут ускорить привлечение инвестиций. Валовый городской продукт (ВГП) представляет собой ценность, формирование которой происходит в заданный период времени, а сумма всех ВГП и всего продукта, который был произведен вне городской черты, составляет ВВП страны.

Продвинутые и отстающие

В распоряжении РБК поступило исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие». «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — говорится в исследовании.

Напомним, что сегодня в России имеется 16 городов, где проживает более одного миллиона человек. По уровню ВГП, как отмечают авторы исследования, их можно разделить на две группы. Первая группа – это продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах 1,4%. К ним относятся Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. При ускорении собственной экономики до 5,9% они смогут достичь подушевого уровня ВГП Москвы 2017 года через десять лет.

Вторая категория – отстающие города со средним темпом прироста ВГП с 2010 по 2017 год 0,2%. К этой группе относятся Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Этим городам, чтобы догнать Москву уровня 2017 года, может потребоваться около 20 лет при годовом росте 5,4%.

Кормить Москву

В 2017 году российские города-миллионники обеспечивали 32,3% ВВП России, пишет РБК со ссылкой на документ. Из этого «вклада» на российскую столицу приходится 54,4%. Еще 15,1% приходятся на Санкт-Петербурга, а 30,5% — на нестоличные города-миллионники. Как сообщается, тот самый валовый городской продукт Москвы в расчете на душу населения больше чем в два раза выше такого же показателя нестоличных городов-миллионников. Если сравнивать в нынешних ценах, то это выглядит примерно так: 1,3 млн против 0,5 млн руб. в 2017 году.

Как говорится в исследовании, доходы бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в расчете на одного жителя в несколько раз превысили уровень остальных российских мегаполисов. Для примера: 169 тыс. руб. в Москве и 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге против 23 тыс. руб. в среднем в других городах-миллионниках (данные на 2017 год).

Мнение экспертов



Комментируя итоги исследования, гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев высказал ряд соображений о том, что нужно делать , чтобы уровень городов поднимался. «Для того чтобы увеличить вклад городов-миллионников в ВВП страны, нужно поддерживать рост МСП, особенно в тех городах, где основа развития по-прежнему индустриальные гиганты, а также обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли и дать возможность в полной мере использовать создаваемую ими стоимость, и таким образом реализовывать свое право на развитие», — считает Леонтьев.

Ускорение инвестиций

Этот и другие эксперты также отмечают, что на города-миллионники нужно смотреть как на платформу для системных комплексных инвестиций. Ведь показатели динамики валового продукта прямым образом зависят от темпов наращивания объема инвестиций. Однако доля инвестиций относительно ВГП в миллионниках сократилась в среднем с 23,1% в 2010–2014 годах до 17,6% в 2015–2017 годах. При этом в тоже же Петербурге соотношение инвестиций к ВГП сократилось с 17,6 до 15,5%.Собственно объем инвестиций на одного жителя Москвы в 2017 году составил 162 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 127 тыс. руб. Если говорить о других миллионниках, то здесь цифра заметно скромнее: 94 тыс. руб. на одного жителя. Как подсчитали аналитики, уровень инвестиций в немосковских городах составляет 58% от столичного уровня.









