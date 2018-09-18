В Сирии сбит российский самолет-разведчик. Кто стоит за атакой на Ил-20

Российская военная база Хмеймим потеряла связь с экипажем Ил-20, который находился в небе у берегов Сирии. Об этом сообщило Минобороны России в ночь на вторник, 18 сентября. Сам же инцидент произошел в понедельник вечером, примерно в 23:00 по московскому времени. На борту самолета находилось 14 российских военных. К атаке на Ил-20 могут быть причастны Израиль, Франция и Сирия.

Кто сбил самолет-разведчик

По предварительной версии, военный самолет Ил-20 затонул в Средиземном море в 35 км от побережья Сирии. В органах международного поиска и спасения воздушных судов «Интерфаксу» сообщили, что это случилось в результате «критического инцидента» в воздухе. В настоящий момент у порта Тартус в Сирии дежурит спасательный буксир «Профессор Николай Муров», сообщает РИА Новости. Ранее агентство сообщало, что Ил-20 пропал с радаров во время атаки израильских самолетов F-16 по сирийской провинции Латакия.

В пресс-службе армии обороны Израиля отказываются комментировать связь воздушных атак F-16 с пропажей Ил-20. «Мы не комментируем сообщения из-за рубежа» – так ответили РИА Новости на вопрос об инциденте.

Источники американского телеканала CNN располагают другими данными. Согласно их информации, Ил-20 сбили силы ПВО Сирии, которые отражали атаку Израиля. Информаторы подчеркивают, что ответственность за происшествие напрямую или косвенно несет Израиль. США не имеют никакого отношения к пропаже Ил-20, заявили в Пентагоне. О начале поисковых работ российского самолета американцы узнали от сирийских военных по радиоканалам.

В Минобороны России заметили еще одно совпадение: в момент потери связи с Ил-20 с французского фрегата, находящегося в Средиземном море, были запущены крылатые ракеты. Речь идет о фрегате «Овернь» класса FREMM, профиль которого – противолодочная и противовоздушная оборона, а также нанесение ударов по наземным целям. Однако вооруженные силы Франции официально отрицают обстрел Латакии, сообщает AFP.

Какой самолет потеряла Россия

Ил-20 относится к классу самолетов радиоэлектронной разведки. На его борту расположены радары для бокового обзора, оптические датчики, инфракрасный сканер, а также система спутниковой связи для обмена данными. Российская армия использует Ил-20 для перехвата радиосигналов, сканирования радиоэфиров противника и для определения мест наибольшей концентрации вражеских сил.

Самолет был сделан на базе пассажирского Ил-18. Издание The National Interest называло его «секретным оружием России против ИГ». Замглавы Кибернетического командования ВС США Рональд Понтиус говорил об Ил-20 как о самолете, который несет США прямую угрозу.