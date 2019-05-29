В России снижают ипотечные ставки и повышают штрафы ГИБДД, на Украине подорожало сало и другие новости

Новые правила обязательного медицинского страхования в России вступили в силу. Теперь граждане могут онлайн подать заявку на получение полиса, узнать об оказанных услугах и отправить жалобу на медучреждение.

Повысить размер штрафов предлагает ГИБДД. За каждое повторное нарушение правил дорожного движения, попавшее в камеры фотофиксации, сообщает «ТАСС». При этом в ведомстве заявили, что сейчас многие водители воспринимают действующую систему штрафов, просто как «плату за проезд» и число нарушений, фиксируемых камерами, растет по 10% в год.

Снижать ставки по ипотечным кредитам начали крупнейшие российские банки. Со вчерашнего дня и до 30 июня «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,79% на первичном рынке и до 9,99% на вторичном, передает «РБК». Снижает ипотечные ставки и «Сбербанк». О необходимости подобных мер говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Отцовский капитал» предложила ввести Общественная палата РФ, пишут «Известия». Субсидию планируется выплачивать при рождении третьего ребенка. Условие ее получения - дети родились и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. «Отцовский капитал» не заменит материнский. На первом этапе реализация проекта может затронуть Дальний Восток, Калининградскую область и Крым.

На Украине на две трети подорожало сало. За два года стоимость национального продукта выросла на 69,7%, сообщает агентство «УНН», ссылаясь на данные Госстатистики. За то же время цена на свинину увеличилась на 37%. Эксперты считают, что это произошло из-за инфляции и эпидемии африканской чумы свиней, которая привела к уничтожению 32 тысяч голов скота.

Михаил Саакашвили вновь стал украинцем. Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области заново получил украинское гражданство, которого его в мае 2017 года лишил Порошенко, передает «ТАСС». В Грузию «Мишико» вернуться не мог – там на него уголовное дело завели, так что пришлось ему отсиживаться в Польше. Теперь Саакашвили, сможет вернуться в Киев и обрести новую родину,

Более 35 миллиардов рублей потеряла Россия из-за 11 аварийных пусков космических ракет за последние 8 лет, передает «Интерфакс». Страховые выплаты составили только 20 миллиардов рублей. Убытки Роскосмоса от незастрахованных космических пусков составили 10,5 миллиарда рублей.

80,5 миллиарда рублей предлагает потратить Минэкономразвития на докапитализацию трех государственных институтов развития – Российской венчурной компании (РВК), «Роснано» и «ВЭБ Инновации», сообщает «Интерфакс». Предполагается, что в рамках реализации этой программы, с 2020 по 2024 годы РВК получит 36,8 миллиарда рублей, "Роснано" - 25,9 миллиарда, "ВЭБ Инновации" - 17,8 миллиарда. Привлечение частных инвестиций в эти сроки может составить 142,2 миллиарда рублей. В результате, институты развития могут стать соинвесторами по созданию 28 венчурных фондов: 15 – «РБК», 8 – «ВЭБ» и 5 - «Роснано».

1,6 килограмма весит изумруд, найденный на предприятии «Мариинский прииск» в Свердловской области, сообщает «РИА Новости». Его извлекли с глубины 260 метров. Специалисты утверждают, что уникален не только размер кристалла, но и его форма, а подобных находок не было с 1990 года Стоимость изумруда составляет 32 миллиона рублей, и на нее уже есть покупатели. В первом квартале этого года предприятие добыло уже 40 килограмм изумрудов.