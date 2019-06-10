В России повышаются цены на газ, разрыв между доходами и расходами россиян превысил 14 % ВВП и другие новости

Всемирный банк (ВБ) назвал пять основных факторов, мешающих росту российской экономики. Это риск расширения санкций, осложнение условий мировой торговли, падение цен на нефть, рост розничного кредитования и плохая реализация инфраструктурных проектов, передает «РИА Новости».

Российско-китайские отношения не направлены против каких-либо третьих стран, включая США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что и у России, и у Китая есть определенные проблемы с Америкой, но они носят совершенно разный характер. Если Пекин ведет с Вашингтоном «торговую войну», то Россия и США не сходятся в подходах к проблемам стратегической безопасности и ограничений вооружений, сообщает «ТАСС».

Возобновились поставки в Польшу нефти по нефтепроводу «Дружба», передает «ТАСС». Польская сторона запустила также систему текущего контроля качества сырья, поступающего из Белоруссии.

Владимир Зеленский заявил, что после проведения досрочных выборов в Верховную Раду, в стране установится новая система власти. «Сейчас она находится в нокдауне, мы предлагаем нокаут», добавил он, передает «РБК».

Россияне тратят на 13,3 триллиона рублей больше, чем зарабатывают, заявила вице-премьер Татьяна Голикова газете «Известия». Этот разрыв составляет 14,5% ВВП страны. И речь в данном случае идет не о «закредитованности» населения, а о размерах теневой экономики и «серых зарплат».

49% россиян сообщили, что уровень жизни их, в целом, устраивает. Об обратном заявили 22% граждан. Таковы данные опроса проведенного ВЦИОМ. Согласно тому же исследованию, треть респондентов (31%) считает, что дела в стране идут в правильном направлении, 41% отчасти согласились с этим утверждением, четверть (25%) не считают, что вектор развития страны выбран правильно, сообщает «ТАСС».

На 1,4% повысятся цены на газ с 1 июля этого года, пишет «Интерфакс». В 2020 году предусмотрен рост на 3%. Повышение стоимости газа влечет за собой рост стоимости электроэнергии и тепла, а также влияет на цены потребительских товаров.

Долгое время ученые полагали, что рак является болезнью современности. Но в настоящее время следы рака обнаружены у древнеегипетских мумий, останков неандертальцев и даже на костях динозавров. Поэтому сейчас считается, что рак сопровождал многоклеточную жизнь с момента ее появления на Земле, пишут «РИА Новости».