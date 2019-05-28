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В России понизили прогноз ВВП и отменили внутрисетевой роуминг, растет курс биткоина и другие новости

28 Мая 2019 87 0 События и факты
В России понизили прогноз ВВП и отменили внутрисетевой роуминг, растет курс биткоина и другие новости

Рост ВВП России в этом году, скорее всего, не превысит 1%. Такое заявление сделал глава счетной палаты Алексей Кудрин, передает  «ТАСС». Причем, по словам Кудрина, 1% является оптимистической оценкой.

В России отменили внутрисетевой роуминг. Постановление об этом подписал вчера Дмитрий Медведев, сообщает «ТАСС». Премьер также отметил, что законодательством закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым. «Похороны» этой услуги связи назначены на первое июня.

В 10 раз снизилась прибыль от продажи бензина на АЗС с начала этого года. Сейчас она приблизилась к нулю, передает «РБК». Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок заявил, что ситуация критическая.

Рыночная капитализация компании «НОВАТЭК», которая  реализует в Арктике мега-проект «Ямал СПГ» достигла своего исторического максимума, сообщает «Интерфакс». Теперь компания находится на четвертом месте в России, обогнав «Лукойл». Ее стоимость превысила 4 триллиона рублей. Тройку лидеров возглавляет «Сбербанк» (5,265 триллионов рублей). Далее следуют «Газпром (4.8365 триллиона) и «Роснефть» (4,501 триллиона).

20,9 миллиарда рублей решил выделить ВЭБ РФ предприятию «Ангстрем-Т», передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова. Дмитрий Медведев отметил, что «Ангстрем-Т», занимающийся разработкой микроэлектроники, необходим для реализации проекта развития цифровой экономики в России и имеет общегосударственное значение. Этот проект был основан в 2005 году, но начал работать только в 2016-м. Какую именно микроэлектронику  будут производить, как и где она будет использоваться – не сообщается.

Угрозой национальной безопасности является финансовая ситуация в Центре Хруничева, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что госкорпорация будет вместе с правительством Москвы реализовывать проект Национального космического центра, сообщает «РИА Новости». В настоящий момент долговая нагрузка Центра Хруничева составляет 80 миллиардов рублей.

48,2% российских семей не могут приобретать товары длительного пользования, сообщает Росстат. Их средств хватает только на еду и одежду. Как результат – рост кредитной задолженности населения.

Белые медведи атакуют, сообщают экологи. Это связано, как объясняют ученые, с глобальным потеплением, которое больше всего сказывается на Арктике. Там уменьшается площадь льдов,  и белые медведи в поисках пропитания выходят на сушу, где и сталкиваются с человеком.  Что с этим делать, пока никто не знает.

Курс биткойна вырос почти до 9 тысяч долларов, передает «ТАСС». Хотя в конце ноября прошлого года он падал ниже 4 тысяч. Аналитики называют несколько причин такого скачкообразного роста. Пожалуй, самая главная – продолжение торговой войны США и Китая. Бизнес предполагает, что использование криптовалют позволит обойти американские пошлины

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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