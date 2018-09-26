В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах

Тенденция ослабления российского рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20% может привести к тому, что в следующем году вырастут цены на одежду и обувь. Причем, как утверждают участники рынка, речь идет как и премиальном сегменте, где рост цен может составить 10-20%, так и о бюджетном, где цены могут вырасти на 5-10%. В Центробанке, между тем, считают, что изменения курса рубля не оказывают существенного влияния на рост потребительских цен.

Что нас ждет

Российские продавцы одежды находятся в ожидании повышении цен после «затишья» в 2017 году. Как пояснила РБК генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, цены на одежду и обувь растут медленнее, чем на продукты питания. Потому что потребителям приходится экономить, а экономия затрагивает в первую очередь развлечение и гардероб.

Ослабление рубля в 2018 году – весной и в августе – неизбежно приведет к росту цен на одежду и обувь. Вторым важным фактором станет увеличение с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%. Это, как утверждают в Fashion Consulting Group, приведет к росту инфляции. Более того, заявления, которые ЦБ РФ делает по поводу «невозможности контролировать инфляцию», еще больше приводят к тому, что атмосфера нестабильности усугубляется.

Тем не менее, как считает эксперт, несмотря на то, что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу и стараются оттянуть момент переоценки товара, удерживая своих покупателей, указанные два фактора все равно приведут к тому, что в 2019 году себестоимость коллекций вырастет.

«И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», – резюмирует Анна Лебсак-Клейманс.

Она отмечает, что при сохранении нынешнего курса рубля можно говорить о росте цен на аналогичный товар на 10-20% в премиум-секторе и на 5-10% в бюджетном. В последнем, к слову говоря, покупатели наиболее чувствительны к изменениям цен.

Зависимость от курса

То, что цены в сегменте одежды и обуви напрямую зависят от валютного курса, считает и президент BAON Илья Ярошенко. Комментируя ситуацию, он также отмечает, что слабый рубль и повышение НДС отразятся на себестоимости коллекций. Следовательно, вырастут и цены. Если говорить о ценообразовании западных брендов, то здесь все строго зависит от валютных потрясений. Да, производители из России могут сократить зависимость от курса, если будут размещать заказы на российских фабриках. Однако ткани все равно приходится импортировать – по этой причине, как поясняет эксперт, основная часть закупочной цены тоже получается зависимой от валюты.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», – заключил Ярошенко.

Для импортеров самой главной проблемой в этом плане, по словам гендиректора BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans, Mexx и др.) Дениса Богатырева, является непредсказуемость рублевого курса. Как минимум, по причине того, что заключение контрактов происходит в европейской валюте, а продажи – в рублях. Следовательно, если рубль слабеет, то магазинные цены почти всегда вырастают пропорционально курсу. И в такой ситуации компания может снизить затраты при резком ослаблении курса рубля только в единственном варианте: если будет скорректирован объем закупки, и будет закуплено меньше товара, чем планировалось.

Реакция на заявлении ЦБ РФ

Ранее замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин выступил с заявлением, утверждая, что изменение курса рубля не оказывает значительного влияния на инфляцию. Согласно оценкам Центробанка, на сегодняшний день колебания курса рубля на 10% вызывают рост инфляции на 0,1 процентного пункта. Этот показатель в четыре раза меньше, чем это было ранее.

Впрочем, как показывает практика, отражение рублевого курса на ценах, которые представляют российские компании, на рынке – дело индивидуальное. Это подтверждает и опрос, который Business FM провела среди предпринимателей. Так, по словам Сергея Ковеленова, создателя компании, занимающейся пошивом одежды под брендом Oh, my, его предприятие уже давно не зависит от курса рубля.

«Скорее, мы работаем с себестоимостью изделия, со снижением ее в пользу увеличения объемов закупки, объемов размещения, работы с поставщиками и так далее. Для нас уже, наверное, в году 2014-м закончилось влияние курса рубля на себестоимость. Курс растет, а цены у нас, например, становятся ниже. И это не потому, что инфляция меньше стала, а потому, что мы так работаем», – поясняет он ситуацию.

А вот в другом сегменте рынка, ситуация совсем другая. Так, если говорить о ресторанном бизнесе, то он зависит от рублевого курса. По словам ресторатора и владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, который не поддерживает оценку ситуации, представленную Центробанком, рублевые колебания сразу же отражаются на росте цен.