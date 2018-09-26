Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 СЕН, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

26 СЕН, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах

26 Сентября 2018 113 0 Тренды Экономика
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах

Тенденция ослабления российского рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20% может привести к тому, что в следующем году вырастут цены на одежду и обувь. Причем, как утверждают участники рынка, речь идет как и премиальном сегменте, где рост цен может составить 10-20%, так и о бюджетном, где цены могут вырасти на 5-10%. В Центробанке, между тем, считают, что изменения курса рубля не оказывают существенного влияния на рост потребительских цен.

Что нас ждет

Российские продавцы одежды находятся в ожидании повышении цен после «затишья» в 2017 году. Как пояснила РБК генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, цены на одежду и обувь растут медленнее, чем на продукты питания. Потому что потребителям приходится экономить, а экономия затрагивает в первую очередь развлечение и гардероб.

Ослабление рубля в 2018 году – весной и в августе – неизбежно приведет к росту цен на одежду и обувь. Вторым важным фактором станет увеличение с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%. Это, как утверждают в Fashion Consulting Group, приведет к росту инфляции. Более того, заявления, которые ЦБ РФ делает по поводу «невозможности контролировать инфляцию», еще больше приводят к тому, что атмосфера нестабильности усугубляется.

Тем не менее, как считает эксперт, несмотря на то, что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу и стараются оттянуть момент переоценки товара, удерживая своих покупателей, указанные два фактора все равно приведут к тому, что в 2019 году себестоимость коллекций вырастет.

«И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», – резюмирует Анна Лебсак-Клейманс.

Она отмечает, что при сохранении нынешнего курса рубля можно говорить о росте цен на аналогичный товар на 10-20% в премиум-секторе и на 5-10% в бюджетном. В последнем, к слову говоря, покупатели наиболее чувствительны к изменениям цен.

Зависимость от курса

То, что цены в сегменте одежды и обуви напрямую зависят от валютного курса, считает и президент BAON Илья Ярошенко. Комментируя ситуацию, он также отмечает, что слабый рубль и повышение НДС отразятся на себестоимости коллекций. Следовательно, вырастут и цены. Если говорить о ценообразовании западных брендов, то здесь все строго зависит от валютных потрясений. Да, производители из России могут сократить зависимость от курса, если будут размещать заказы на российских фабриках. Однако ткани все равно приходится импортировать – по этой причине, как поясняет эксперт, основная часть закупочной цены тоже получается зависимой от валюты.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», – заключил Ярошенко.

Для импортеров самой главной проблемой в этом плане, по словам гендиректора BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans, Mexx и др.) Дениса Богатырева, является непредсказуемость рублевого курса. Как минимум, по причине того, что заключение контрактов происходит в европейской валюте, а продажи – в рублях. Следовательно, если рубль слабеет, то магазинные цены почти всегда вырастают пропорционально курсу. И в такой ситуации компания может снизить затраты при резком ослаблении курса рубля только в единственном варианте: если будет скорректирован объем закупки, и будет закуплено меньше товара, чем планировалось.

Реакция на заявлении ЦБ РФ

Ранее замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин выступил с заявлением, утверждая, что изменение курса рубля не оказывает значительного влияния на инфляцию. Согласно оценкам Центробанка, на сегодняшний день колебания курса рубля на 10% вызывают рост инфляции на 0,1 процентного пункта. Этот показатель в четыре раза меньше, чем это было ранее.

Впрочем, как показывает практика, отражение рублевого курса на ценах, которые представляют российские компании, на рынке – дело индивидуальное. Это подтверждает и опрос, который Business FM провела среди предпринимателей. Так, по словам Сергея Ковеленова, создателя компании, занимающейся пошивом одежды под брендом Oh, my, его предприятие уже давно не зависит от курса рубля.

«Скорее, мы работаем с себестоимостью изделия, со снижением ее в пользу увеличения объемов закупки, объемов размещения, работы с поставщиками и так далее. Для нас уже, наверное, в году 2014-м закончилось влияние курса рубля на себестоимость. Курс растет, а цены у нас, например, становятся ниже. И это не потому, что инфляция меньше стала, а потому, что мы так работаем», – поясняет он ситуацию.

А вот в другом сегменте рынка, ситуация совсем другая. Так, если говорить о ресторанном бизнесе, то он зависит от рублевого курса. По словам ресторатора и владельца сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, который не поддерживает оценку ситуации, представленную Центробанком, рублевые колебания сразу же отражаются на росте цен.

«Мы закупаем алкоголь, поставщик меняет в один день цену. И ему приходится объяснять, что у тебя алкоголь уже на складе по старым ценам, пожалуйста, отдай по ним. Мои рестораны спасает то, что мы работаем на российском продукте, но с вином ничего не сделаешь. И опять часть продукции все равно из-за границы, а российская продукция тоже мгновенно дорожает», – подвел итог эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

Узнай, страна

Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

Новости СМИ

Новости дня

14:09 На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
13:52 В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М
13:19 Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии
12:45 На Украине изобрели салозаменитель На Украине изобрели салозаменитель
12:23 Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
11:46 В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
11:25 Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья

Узнай, страна!

13:54 Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу
12:07 Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой
08:58 Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал
25 СЕН, 15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
25 СЕН, 14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter