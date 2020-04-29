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В России ожидается 6 млн безработных после пандемии коронавируса

29 Апреля 2020 444 0 Экономика
В России ожидается 6 млн безработных после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса в России будет от 5 до 6 млн человек без работы. Таким прогнозом поделился министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он оговорился, что это один из возможных сценариев. В правительстве рассчитывают на лучшее, но по-прежнему не спешат помогать бизнесу, который после продления Путиным «нерабочих дней» до 11 мая включительно, надеется только на финансовую поддержку государства.

Безработицы не избежать

  • На текущий момент, по словам министра труда России, в стране не имеют постоянной работы порядка 3,7 млн человек. На учете в центрах занятости числятся почти 950 тыс. Власти гордятся тем, что им удалось сохранить занятость. Однако достигнута она высокой ценой – на бизнес переложены издержки за вынужденный простой, а помощь обещана не раньше 18 мая. Причем, если компания не сохранит 90% штата, не имея возможности работать с конца марта по 12 мая, правительство откажет в помощи.
  • В Федеральной налоговой службе разъяснили, что помощь будет носить безвозмездный характер, но для ее получения нужно не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. на 1 марта, а указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей.
  • Несмотря на это, по словам министра Котякова, 5-6 млн россиян могут к концу пандемии оказаться без работы. Он заверил, что Министерство труда просчитывает этот вариант. Но что ведомство готово делать в случае его реализации, министр не ответил. Все потерявшие работу по причине коронавируса (это надо доказать справкой с места работы) смогут рассчитывать в апреле, мае и июне на повышенное пособие по безработице – 12130 руб. После, вероятно, пособие будет снижено.
  • Компании, в свою очередь, не заинтересованы в увольнении сотрудников и стараются сохранить рабочие места без выплат. По условиям правительства, при сохранении 90% сотрудников компания сможет получить на каждого субсидию в 12130 руб. До 18 мая также можно попробовать взять «беспроцентный» кредит в размере 12130 руб. на человека. Однако у большинства компаний не получается это сделать из-за отказов банков выдавать подобные кредиты.
  • Прогноз по безработице в России сделали и в Высшей школе экономики. В худшем варианте эксперты ждут роста безработицы до 9,5% в 2020 году, а в 2021-м – до 9,8%. То есть каждый десятый россиянин в работоспособном возрасте останется без работы. При этом до 2024 года безработица в России будет высокой – до 8,1%. Оптимистичный сценарий не сильно лучше – количество безработных составит 8% от работоспособного населения в текущем году.
  • Согласно прогнозу ООН, в мире лишатся работы 195 млн человек. В этом плане Россия четко укладывается в общемировой тренд. В докладе ООН говорится, что больше всего от пандемии коронавируса пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты.
  • Чтобы помочь всем, кто пострадал от коронавируса, экономисты предлагают раздать россиянам по 10 тыс. руб. и простимулировать спрос в экономике. Средства можно выделить из Фонда национального благсостояния, в котором находится порядка 10 трлн руб.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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