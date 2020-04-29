В России ожидается 6 млн безработных после пандемии коронавируса 444 0 Экономика

После окончания пандемии коронавируса в России будет от 5 до 6 млн человек без работы. Таким прогнозом поделился министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он оговорился, что это один из возможных сценариев. В правительстве рассчитывают на лучшее, но по-прежнему не спешат помогать бизнесу, который после продления Путиным «нерабочих дней» до 11 мая включительно, надеется только на финансовую поддержку государства.