В России накажут пьяных водителей и проверят цены на железнодорожные билеты и другие новости

Пьяных водителей будут наказывать жестче. Госдума приняла проект закона об ужесточении уголовного наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. Ответственность для виновников таких ДТП в случае причинения тяжкого вреда здоровью увеличивается с 4 до 3-7 лет лишения свободы, при гибели человека - с 2-7 до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с 4-9 до 8-15 лет лишения свободы. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина по вине пьяных водителей ежегодно погибают более 4 тысяч человек, а более 20 тысяч становятся инвалидами, сообщает «ТАСС».

На 3,6% выросли цены на продукты питания в России за январь – апрель этого года, сообщает «Интерфакс». Существеннее всего (на 24%) подорожали овощи. Цены на фрукты выросли на 4,6%, на хлебобулочные изделия – на 3,7%, на рыбу и другие морепродукты – на 2,1%. Рост стоимости по другим товарным группам оказался менее заметным.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проверить факты резкого (до 100%) повышения цен на билеты в плацкартных вагонах, передает «Интерфакс». В ведомстве предположили, что этот рост был вызван отменой скидок в связи со стремлением РЖД обновить подвижной состав. Между тем, напоминает ФАС, по решению правительства, максимальный уровень тарифов в плацкарте на 2019 год был проиндексирован на 3,9%.

Завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушно-командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82. Эти новейшие системы управления и радиосвязи необходимы, в частности, для координации действий истребителей пятого поколения Су-57, передает «ТАСС».

492 миллиарда долларов составили международные резервы России, уменьшившись за неделю на 1,9 миллиарда, сообщил ЦБ. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, золотого запаса, разного рода ценных бумаг и резервных активов..

Европейский бизнес ожидал, что российская экономика будет расти быстрее, пишет «РБК». Сегодня более половины бизнесменов (54%), из числа работающих в России, ждут стагнации российской экономики.

На 196 миллиардов рублей увеличились вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ). Сумма их вложений составляет сейчас 2,242 триллиона рублей, при общем объеме рынка в 8,073 триллиона, информирует «Интерфакс».