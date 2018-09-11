Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
11 СЕН, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    69,9744
EUR (ЦБ)    80,6702

11 СЕН, 12:35 МСК
USD (ЦБ)    69,9744
EUR (ЦБ)    80,6702
Пенсионная реформа

В России начались крупнейшие военные учения, Италия за отмену санкций и другие новости вторника

11 Сентября 2018 215 0 Тренды События и факты
В России начались крупнейшие военные учения, Италия за отмену санкций и другие новости вторника

Крупнейшие за последние 37 лет военные учения «Восток-2018» начались сегодня на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости. В них примут участие почти 300 тыс. военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. В учениях будет задействовано более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Основная цель учений – отработка перегруппировки войск и организация взаимодействия между сухопутными войсками и ВМФ.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что у Европы будет шанс пересмотреть отношения с Россией. Также он добавил, что не видит «никакого экономического, политического, социального и культурного смысла» в антироссийских санкциях. Ранее он обещал, что Италия станет одной из первых стран, которая выступит за снятие экономических ограничений ЕС и говорил о готовности обсуждать статус Крыма.

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума заявил, что перерегистрации «US Rusal» в российский офшор ожидается примерно через месяц. Совет директоров компании «En+ Group» уже одобрил решение о переводе в российский офшор своей кипрской «дочки» «En+ Holding Limited», сообщает РБК.
Издание напоминает, что 3 августа этого года Владимир Путин подписал пакет законов о создании российских офшорных зон на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде. Согласно этим документам, подать заявку на резидентство на островах могут только иностранные юридические лица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

14 сентября Центробанк объявит о своем решении по ключевой ставке. Аналитики считают, что она не изменится, несмотря на слова Эльвиры Набиуллиной о появившихся факторах в пользу повышения ставки. Рынок же, в отличие от большинства аналитиков, ждет от ЦБ повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 14 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба, сообщает ТАСС. «У вас будет уникальное предприятие. Док сухой – 500 м. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда. Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии», – подчеркнул президент на встрече с рабочими завода.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 2

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

В Анадыре начался второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

В Анадыре начался второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»

Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт

Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

12:24 В Россию пришла игра Pokemon Go В Россию пришла игра Pokemon Go
50% от доходов семьи. Зачем россиянам ограничат возможность брать кредиты
50% от доходов семьи. Зачем россиянам ограничат возможность брать кредиты
11:45 В Магадане хотят развивать массовый туризм В Магадане хотят развивать массовый туризм
11:03 Политики Швеции признали, что не могут остановить реализацию «Северного потока» Политики Швеции признали, что не могут остановить реализацию «Северного потока»
10:25 Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе
09:52 Госдеп планирует продвигать «религиозную свободу» на Украине Госдеп планирует продвигать «религиозную свободу» на Украине
09:32 Россиян, которых в США задержали за крупную аферу, частично признали вину Россиян, которых в США задержали за крупную аферу, частично признали вину
Без паники: соль не исчезает, а меняет название
Без паники: соль не исчезает, а меняет название
08:58 Сталлоне рассказал о съемках нового «Рэмбо» Сталлоне рассказал о съемках нового «Рэмбо»

Узнай, страна!

10 СЕН, 21:04 В Анадыре начался второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон» В Анадыре начался второй международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон»
Неудачные выборы для «Единой России». Партия власти сдает позиции?
Неудачные выборы для «Единой России». Партия власти сдает позиции?
10 СЕН, 17:42 Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» мощностью почти в 140 МВт
10 СЕН, 16:59 В историческом центре Тулы открыли реконструированную набережную В историческом центре Тулы открыли реконструированную набережную
10 СЕН, 16:21 «Третий сектор» Тамбовщины получил награду от Минфина России «Третий сектор» Тамбовщины получил награду от Минфина России
06 СЕН, 16:04 Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!» Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»
06 СЕН, 14:47 Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта
«Жестко разгоняли митингующих и избивали активистов». Как власти ответили на протесты против пенсионной реформы
«Жестко разгоняли митингующих и избивали активистов». Как власти ответили на протесты против пенсионной реформы
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter