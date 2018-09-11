В России начались крупнейшие военные учения, Италия за отмену санкций и другие новости вторника

Крупнейшие за последние 37 лет военные учения «Восток-2018» начались сегодня на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости. В них примут участие почти 300 тыс. военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. В учениях будет задействовано более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Основная цель учений – отработка перегруппировки войск и организация взаимодействия между сухопутными войсками и ВМФ.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью RT заявил, что у Европы будет шанс пересмотреть отношения с Россией. Также он добавил, что не видит «никакого экономического, политического, социального и культурного смысла» в антироссийских санкциях. Ранее он обещал, что Италия станет одной из первых стран, которая выступит за снятие экономических ограничений ЕС и говорил о готовности обсуждать статус Крыма.

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума заявил, что перерегистрации «US Rusal» в российский офшор ожидается примерно через месяц. Совет директоров компании «En+ Group» уже одобрил решение о переводе в российский офшор своей кипрской «дочки» «En+ Holding Limited», сообщает РБК.

Издание напоминает, что 3 августа этого года Владимир Путин подписал пакет законов о создании российских офшорных зон на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде. Согласно этим документам, подать заявку на резидентство на островах могут только иностранные юридические лица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

14 сентября Центробанк объявит о своем решении по ключевой ставке. Аналитики считают, что она не изменится, несмотря на слова Эльвиры Набиуллиной о появившихся факторах в пользу повышения ставки. Рынок же, в отличие от большинства аналитиков, ждет от ЦБ повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 14 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба, сообщает ТАСС. «У вас будет уникальное предприятие. Док сухой – 500 м. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут средние и крупные гражданские суда строиться, таких в России еще не строили никогда. Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный. В этом смысле вам повезло, что вы работаете на таком предприятии», – подчеркнул президент на встрече с рабочими завода.