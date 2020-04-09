В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом» 123 0 Экономика

Российские власти разработают механизм, который ограничит цены на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова на встрече с правительством. Под огонь критики попали торговые сети, которые многократно увеличивают наценки. До этого поступала информация о подорожании продуктов на 15-20% в ближайшее время. Но ответственными за подорожание были производители, которые требуют от торговых сетей повысить закупочные цены.