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В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»
9 Апреля 2020 123 0 Экономика
Российские власти разработают механизм, который ограничит цены на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова на встрече с правительством. Под огонь критики попали торговые сети, которые многократно увеличивают наценки. До этого поступала информация о подорожании продуктов на 15-20% в ближайшее время. Но ответственными за подорожание были производители, которые требуют от торговых сетей повысить закупочные цены.
По следам лимона и имбиря
- Глава правительства Михаил Мишустин поддержал ограничение цен на продукты. Однако сам он по этому поводу публично не высказывался. О его решении сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн. Идея принадлежит главе фракции «Единая Россия» Сергею Неверову.
- Неверов предложил ограничить наценку на продовольственные товары 10% на каждом этапе товаропроводящей цепочки. В качестве примера бесконтрольного роста цен Неверов привел поведение цен на лимон и имбирь в последнее время.
- По информации оптовых поставщиков, цены на эти товары в связи с коронавирусом, снижением отгрузок из стран-поставщиков и девальвацией рубля значительно выросли. На лимоны до 300-350 руб. за килограмм, а на имбирь – до 1000 руб. По этому вопросу даже была проведена проверка Федеральной антимонопольной службы, которая установила, что на 1 апреля средняя цена килограмма лимонов в Москве и Санкт-Петербурге составляет менее 145 руб., а по стране – 130 руб. При этом имбирь стоит около 400 руб. за килограмм.
- Глава фракции «Единая Россия» отметил, что на федеральном уровне власти говорят об отсутствии дефицита. Однако представители розничной торговли объясняют продуктовую инфляцию повышением цен со стороны поставщиков. Но сами поставщики «цены так не поднимали». Поэтому рост цен – это действия недобросовестных посредников, считает Неверов.
- Единоросса поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, рост цен на продукты это «беспредел», а виноваты в нем – крупные розничные сети. Они «просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», говорит Володин.
- Спикер Госдумы представил справку по торговым сетям «Пятерочка», «Лента» и «Магнит». В частности, Володин рассказал о наценках на огурцы: у некого поставщика они закупают их по 27,5 рую. за кг, а продают за 149,9 руб. То же самое и по другой плодоовощной продукции, возмутился Володин.
Производители начали первые
- Ранее в «Руспродсоюзе» заявили, что производители и поставщики продуктов настаивают на немедленном повышении цен на 15-20%. Они объясняют это девальвацией рубля, ростом стоимости производства и расходов в связи с пандемией коронавируса. Поставщики рекомендовали торговым сетям поднимать цены в два этапа, чтобы россияне не сразу заметили резкий рост.
- В свою очередь, торговые сети раскрыли размер своей наценки – он составляет 25%. Чтобы не потерять клиентов и оборот, сети вынуждены соглашаться на повышение закупочных цен, но при этом компенсировать подорожание товаров за счет своей наценки, вплоть до того, что некоторые будут работать с минимальной наценкой для оправдания собственных затрат.
- Опыт введения ограничения цен у России появился недавно. В конце марта правительство приняло закон о заморозке цен на лекарства во время чрезвычайной ситуации. Если то или иное лекарство в течение месяца подорожает без обоснования более чем на 30%, правительство установит на 90 дней максимально допустимую цену на него. Однако этот механизм еще не использовался.
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